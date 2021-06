No duelo paranaense da Série B, Coritiba e Londrina empatam por 1 a 1

O esperado duelo paranaense entre Coritiba e Londrina decepcionou. Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os rivais ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste domingo, no estádio Couto Pereira. O resultado foi péssimo para os rivais que vinham de derrotas na rodada passada.

Com o empate, o Coritiba fica na nona colocação, com quatro pontos somados. O Londrina está na 15ª posição, com apenas dois pontos e ainda sem vencer na competição.

O Coritiba foi o dono do primeiro tempo e teve a chance de sair para o intervalo com um placar mais elástico. Abriu o marcador logo aos seis minutos em um contra-ataque. Rafinha chegou com velocidade pela esquerda e cruzou para Léo Gamalho mandar de primeira, sem chances para o goleiro César.

Após o gol, o Coritiba apostou nos contra-ataques sempre com Rafinha, que ora se alternava pela esquerda, ora pela direita. Foi dos pés dele que saíram mais duas chances de gol na primeira etapa, uma com Dalberto, outra com Val exigindo boa defesa de César. Léo Gamalho também teve a oportunidade de marcar de voleio. O Londrina, tímido no primeiro tempo, cresceu nos últimos quinze minutos e exigiu duas boas defesas de Wilson, com Adenílson e depois com Alisson Safira.

As posturas se inverteram no segundo tempo. O Londrina foi em busca do empate e o Coritiba se retraiu mais. Com a entrada de Mossoró, o Londrina chegava mais ao ataque, como aos sete, quando Jean Henrique exigiu boa defesa de Wilson.

Aos nove, Ricardo Luz cobrou escanteio, Safira desviou e a arbitragem apontou um toque de mão de Léo Gamalho na área. O próprio Safira cobrou o pênalti aos 11 minutos e empatou. Primeiro gol do Londrina na Série B, o sexto de Safira na temporada.

O Coritiba buscou chegar ao gol da vitória, mas não conseguiu passar pela marcação do Londrina. No final, ainda acertou a trave do Londrina, mas ficou no quase.

Na próxima rodada da Série B, o Londrina encara o Botafogo-RJ na quinta-feira no Estádio do Café. O Coritiba encararia o Brusque na próxima rodada da Série B, mas a partida foi adiada. O time paranaense joga quarta-feira pela Copa do Brasil diante do Flamengo no Rio de Janeiro. O Coritiba perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e, agora, precisa ganhar por dois gols para ir às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA-PR 1 X 1 LONDRINA-PR

CORITIBA – Wilson; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Dalberto (Igor Paixão); Rafinha (Valdeci), Waguininho (Taison) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

LONDRINA – César; Ricardo Luz, Marcondes Jr, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique, Matheus Bianqui (Marcelo Freitas) e Adenílson (Mossoró); Douglas Santos (Caprini), Salatiel (Júnior Pirambu) e Alisson Safira (Thiago Orobó). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS – Léo Gamalho aos 6 minutos do primeiro tempo e Alisson Safira aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego da Costa Cidral (SC)

CARTÕES AMARELOS – Igor, Willian Farias, Léo Gamalho, Wellington Carvalho e Waguininho (CORITIBA). Luiz Henrique e Mossoró (LONDRINA)

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).