Esporte No duelo dos invictos, Fluminense cede empate ao Fortaleza no Castelão

No duelo dos invictos, Fortaleza e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense teve mais posse de bola, mas saiu atrás do placar e teve que buscar o empate no fim.

Com o resultado, o Fortaleza perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e ficou com 11 pontos, contra nove do Fluminense, que acabou ficando de fora do G-4.

Invictos no Brasileirão, Fortaleza e Fluminense fizeram um primeiro tempo amarrado, sem grandes oportunidades. O time cearense apostou nas tentativas de Yago Pikachu para abrir o placar. Mas o polivalente atleta esteve muito bem marcado e só chegou em uma única vez, em um chute fraco, defendido por Marcos Felipe.

Do outro lado, era bola alçada para o atacante Fred. O atacante até que tentou, mas Felipe Alves fez grande defesa para salvar o time da casa. O Fluminense pouco conseguiu trabalhar com os laterais, muito pela tática montada pelo Fortaleza, que tinha a posse de bola e chegou a pressionar em algumas oportunidades.

O gol, no entanto, só saiu no segundo tempo. O Fluminense insistiu em jogadas com Caio Paulista, mas foi de bola parada que o atacante abriu o marcador aos dez minutos. Após cobrança de escanteio de Nenê, Nino desviou e o camisa 70 completou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Fortaleza precisou sair da “zona de conforto” e chegou ao empate aos 23 minutos. Yago Pikachu recebeu em velocidade de Tinga e cruzou, de primeira, para Robson, que escorou para o gol. Após o empate, Wellington Paulista entrou, o time da casa pressionou, mas o Fluminense se segurou para levar um ponto de Fortaleza.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Flamengo na quarta-feira, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Nos mesmos dia e horário, o Fluminense visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 1 FLUMINENSE

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Ederson; Felipe, Luiz Henrique (Matheus Vargas) e Yago Pikachu; Romarinho (Osvaldo), Robson e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, André (Wellington) e Nenê (Luiz Henrique); Caio Paulista (Kayky), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Cazares). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Caio Paulista, aos 10, e Robson, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Henrique, Romarinho e Tinga (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).