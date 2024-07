No Décio Vitta, Rio Branco vence o Red Bull Bragantino de virada

Tigre saiu atrás no marcador, mas fez 2 a 1 e assumiu ao menos provisoriamente a liderança do Grupo 4 da competição

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco conseguiu sua segunda vitória na Copa Paulista, ao bater o Red Bull Bragantino de virada, pelo placar de 2 a 1, em duelo da terceira rodada da primeira fase da competição.

Com o resultado, o Tigre chegou aos seis pontos e assumiu ao menos provisoriamente a liderança do Grupo 4, já que a rodada continua neste domingo e o Capivariano, que enfrenta o Primavera, pode ultrapassar o time americanense se vencer e tirar uma diferença de dois gols de saldo.

Destaque do Rio Branco na partida, Felipe Muranga marcou o segundo gol – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O jogo começou movimentado e o time de Bragança Paulista foi melhor nos primeiros minutos. Logo aos 8, Chumbinho bateu e exigiu boa defesa de Luan, goleiro do Tigre. Em seguida foi a vez de Marcelinho assustar a equipe anfitriã, em chute que foi para fora.

Aos 19, o Red Bull Bragantino abriu o marcador com seu camisa 10, também chamado Vitinho. Ele recebeu da esquerda, dominou na entrada da área e bateu alto, marcando um belo gol e deixando o 1 a 0 no marcador.

Porém, no lance seguinte, o volante Kayllan lançou o outro Vitinho do jogo, o do Tigre, que chegou antes do goleiro e conseguiu tocar na saída, igualando o placar em 1 a 1.

Tigre saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os visitantes assustaram aos 28, quando o lateral Dija recebeu pela direita, adentrou a área e chutou forte, exigindo mais uma boa intervenção de Luan.

Vitinho ainda teve mais uma grande chance aos 30 minutos, quando saiu na cara do gol, mas foi travado na hora da batida.

No entanto, o Rio Branco chegaria à virada ainda na etapa inicial. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Kayllan fez bela cobrança de falta e acertou o travessão. Felipe Muranga, um dos destaques da partida, aproveitou o rebote e tocou de cabeça para o gol, fazendo 2 a 1.

No segundo tempo, o Tigre voltou melhor que o adversário e teve grandes chances de ampliar, mas pecou nas finalizações.

Com a vitória, o time de Americana chegou aos seis pontos no Grupo 4 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Logo aos 3 minutos, Muranga aproveitou sobra na área e bateu forte, mas mandou para fora, perdendo grande oportunidade. Ele mesmo voltou a assustar aos 7, quando dominou pelo meio e bateu no ângulo, mas viu o goleiro do time de Bragança defender.

Depois disso, o jogo ficou mais calmo e as chances de gol diminuíram. O Tigre teve bom ataque aos 27, com Marcos Uberaba, que avançou na lateral direita da área, mas bateu em cima de Gustavo Reis.

No fim, o Red Bull tentou pressionar em busca do empate e teve chances aos 40 e aos 47 minutos, ambas em cobranças de escanteio, mas sem que nenhuma das tentativas tivesse sucesso.

Agora, o Rio Branco volta a campo no próximo domingo (7), às 10h, contra o São Bento, em Sorocaba, pela quarta rodada da Copa Paulista. Já o Red Bull Bragantino recebe o Primavera um dia antes, no sábado (6), às 15h.