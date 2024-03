No Décio Vitta, Rio Branco empata sem gols com o Barretos

Equipe americanense segue dentro do G8 da Série A4, mas agora na sétima posição, com 18 pontos conquistados

O Rio Branco entrou em campo na tarde deste sábado (16) e não passou de um empate sem gols contra o Barretos, no estádio Décio Vitta, em Americana, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

Com o resultado, o Tigre chegou aos 18 pontos e ficou na sétima colocação do Estadual, ainda dentro do grupo que se classifica à fase de mata-mata, enquanto o Barretos foi a 22, fechando o dia na terceira posição. A classificação, no entanto, pode mudar neste domingo (17), com a sequência da rodada.

Rio Branco e Barretos empataram em 0 a 0 neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No primeiro tempo, o Rio Branco começou melhor e teve boas chances de abrir o marcador, principalmente com Vitinho, em duas oportunidades. Bismarck, de cabeça, também passou perto de fazer o seu, mas errou o alvo.

O Barretos, por sua vez, teve uma boa oportunidade em cobrança de falta que foi defendida pelo goleiro Eder, do Tigre, mas não conseguiu seguir levando perigo ao time da casa.

Para o segundo tempo, o técnico Raphael Pereira decidiu mexer no Tigre, voltando do intervalo com Carlos Iury no lugar de Bismarck. No entanto, a mudança não surtiu efeito e o jogo foi tecnicamente bem fraco durante todo a etapa.

Pereira ainda mandou a campo o volante Flávio, o meia Luan e o atacante Batista, a fim de conseguir os três pontos em casa, mas o placar não foi alterado.

Agora, o Tigre volta a jogar na próxima quarta-feira (20), às 15h, de novo no Décio Vitta, desta vez contra o XV de Jaú. O Barretos recebe no mesmo dia o Vocem, às 20h.