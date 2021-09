Esporte No Corinthians, Willian explica saída do Arsenal: ‘Não fui feliz lá’

Maior contratação do Corinthians na temporada, o meia Willian fez um desabafo ao comentar sua saída do Arsenal, clube londrino que defendeu por apenas uma temporada, antes de decidir voltar ao futebol brasileiro. O jogador disse que não foi feliz na equipe inglesa e destacou que “tem coisas na vida que dinheiro não compra”.

“O meu ano no Arsenal foi um pouco complicado. Realmente eu não consegui me adaptar ao clube, não fui feliz lá. E para deixar bem claro: não foi o clube que quis que eu fosse embora, eu que quis ir embora do clube. Eu expus o meu sentimento, falei que não estava feliz, falei que queria procurar outros ares, outro lugar para jogar”, disse o meia em entrevista ao canal SBT.

Willian chegou ao Arsenal em agosto de 2020, vindo do rival Chelsea, onde se destacou e ganhou espaço na seleção brasileira. No Arsenal, o brasileiro tinha contrato até 2023, mas recebeu poucas oportunidades. Acabou abrindo mão do vínculo, que lhe renderia alguns milhões de libras para voltar a receber salário em real, no Brasil.

“Tem coisas na vida que dinheiro não compra, não paga. Você ter alegria, felicidade, paz, uma família feliz, sólida. Isso para mim é o mais importante”, explicou o corintiano, em seu retorno ao time em que foi formado.

Questionado sobre o jogo desta terça, entre Atlético-MG e Palmeiras, pela Libertadores, Willian apostou na eliminação do rival Palmeiras, na semifinal. “Eu acho que dá Galo. A equipe do Atlético está jogando muito bem e acho que chega na final. Acho que dá Atlético e Flamengo (na final)”, apostou.