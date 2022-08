Esporte No Bahia, Ricardo Goulart detona ex-técnico do Santos: ‘Não respeitou meu estilo’

Clube novo, vida renovada? No caso do meia-atacante Ricardo Goulart parece estar difícil tirar o Santos da cabeça. Nesta terça-feira, em sua apresentação oficial no Bahia para a disputa da Série B do Brasileiro, o jogador não poupou críticas ao ex-comandante, Fábian Bustos, a quem acusa de tê-lo prejudicado na passagem pela Vila Belmiro.

Contratado como grande nome para a temporada santista, com direito a camisa 10, Ricardo Goulart jamais se firmou no Santos, indo parar na reserva e até preterido de alguns jogos. Em sua visão, tudo “culpa” do treinador argentino.

“Infelizmente, ele (Bustos) não respeitou o meu estilo de jogo, não respeitou a minha história, quis colocar e não respeitar a minha contratação de peso que foi na temporada pelo Santos. E acabou prejudicando o meu futebol”, disparou o jogador, eleito o melhor do Brasileirão de 2014 no bicampeonato do Cruzeiro.

Goulart ainda revelou que teve um papo franco com o comandante e de nada adiantou, pois foi escalado a contragosto de falso 9. “Foi uma conversa franca, na qual expliquei que jogo de meia, atrás do atacante”, revelou. “Pelo estilo de jogo dele, não optava por meia e não tive oportunidade de sequência. Lá não aconteceu”, enfatizou, ainda mostrando enorme mágoa com Bustos, já demitido do time paulista.

E não foi apenas esse fato que desagradou Goulart. Ele revelou outros problemas com o argentino. “Alguns meses atrás, questão jogador e treinador não fluíram como eu gostaria. E por decisão minha, optei em deixar de lado e seguir novos ares. Estou muito feliz de vestir a camisa do Bahia”, garantiu. Sem, claro, dar nova cutucada no ex-clube.

“Recebi a proposta e fiquei muito interessado, muito feliz, pelo projeto que está sendo desenvolvido. Por onde eu passei, consegui consolidar meu nome e mostrar meu futebol”, provocou, após frustrante passagem no Santos.