Niltinho é regularizado e pode estrear pela Ponte Preta na Copa do Brasil

O técnico Fabinho Moreno ganhou mais uma opção para o duelo decisivo da Ponte Preta contra o Criciúma, nesta quinta-feira, às 19 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela segunda fase da Copa do Brasil. O atacante Niltinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já pode estrear pelo clube paulista.

Niltinho, no entanto, deve ficar no banco de reservas. Ele vinha atuando pelo Desportivo Chaves, de Portugal, mas deve ser opção para, pelo menos, 30 minutos de jogo. O atacante assinou contrato com a Ponte Preta até o final de 2022. Os direitos federativos do jogador ficaram divididos entre o clube de Campinas (SP) e o português.

Em relação ao time titular, Dawhan ganhou a vaga de Vini Locatelli. Recuperados de lesões musculares, o meia Renan Mota e o atacante Paulo Sérgio ficam à disposição do treinador. O zagueiro Ednei, em recuperação de entorse no tornozelo, e o meia Thalles, ainda em repouso após cirurgia na vista, por outro lado, serão desfalques.

“A gente está sem ritmo de jogo, mas está treinando muito forte. É um grande desafio, contra um adversário que está passando por dificuldades no estadual e deve apostar todas as fichas na Copa do Brasil. Acredito no poder da preparação, fizemos uma boa preparação, treinamos bem e com qualidade, e também ganhamos a volta de vários jogadores importantes. Vamos confiante em busca da classificação”, disse Fabinho Moreno.

Em caso de empate, a vaga será definida na disputa por pênaltis. O confronto da terceira fase será decidido por sorteio. A Ponte Preta deve começar jogando com: Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Barreto, Dawhan (Vini Locatelli), Pedrinho, Camilo e Moisés; João Veras.