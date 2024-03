Neymar vai levar taça do Paulistão ao gramado da Vila Belmiro antes da decisão

Neymar vai marcar presença na Vila Belmiro neste domingo. O jogador vai acompanhar o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, às 18h e vai entrar no gramado segurando a taça de campeão antes do confronto. O protocolo está sendo organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e a equipe alviverde também terá um representante na partida de volta, no Allianz Parque, com o nome ainda em definição.

O craque da seleção brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, se recupera de uma cirurgia após sofrer grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 do Brasil para a o Uruguai, no ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é de que ele retorne somente no segundo semestre e, assim, fique de fora da disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

Com a camisa do Santos, Neymar foi tricampeão do Campeonato Paulista, conquistando o Estadual em 2010, 2011 e 2012. O atacante ainda ajudou a equipe a chegar na decisão em 2013, seu último ano como jogador do clube antes da transferência para o Barcelona, mas a final daquela temporada foi vencida pelo Corinthians.

Neymar já compareceu à Vila para assistir a jogos do Santos outras duas vezes neste ano, incluindo a vitória por 1 a 0 no clássico com o Corinthians. Marcelo Teixeira, atual presidente santista, já admitiu o desejo de ver o craque de volta à Vila Belmiro no futuro.

O mandatário revelou que o jogador solicitou que a camisa 11, número que ele utilizou quando brilhou no clube, não fosse utilizada até que ele retornasse. A camisa 10, eternizada por Pelé, não será utilizada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Nos bastidores santistas, uma volta em 2025 já foi especulada, mas não deve ser mais uma possibilidade. No campo dos negócios, o pai de Neymar já demonstrou vontade de investir no Santos. Em uma brincadeira, o craque disse que “compraria o clube”. Segundo Marcelo Teixeira, não houve negociação ou manifestação oficial de interesse até o momento nesse sentido.