Esporte Neymar vai a GP de Mônaco e perde festa do título do PSG dias após celebrar troféu do Barcelona

Mesmo longe dos gramados, o final de semana de Neymar foi agitado e repleto de polêmicas. Campeão francês pelo Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro não compareceu à festa do título da equipe parisiense e, ao invés de celebrar a conquista com seus companheiros, foi ao GP de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo.

Lesionado desde fevereiro deste ano, o jogador não está atuando pelo PSG. Ele foi convidado pela Red Bull para assistir a sexta etapa da temporada 2023 da F-1, onde também participou de uma série de ações comerciais com a empresa de energéticos. Na noite de sábado, jogou um torneio amador de pôquer ao lado de amigos, celebridades e influenciadores digitais.

Acompanhado por celebridades como Orlando Bloom, Tom Holland, David Harbour e Kylie Minogue, Neymar assistiu a corrida nas ruas de Montecarlo nas instalações da Red Bull e viu o holandês Max Verstappen dominar a prova e vencer a etapa com facilidade.

O brasileiro, no entanto, cometeu uma gafe ao revelar em entrevista a Band que estava torcendo para Lewis Hamilton, seu amigo pessoal e piloto da Mercedes. “Vou acompanhar a equipe da Red Bull, vou estar torcendo por eles, obviamente, e pelo meu amigo Hamilton.”

Ainda em conversa com a jornalista Mariana Becker, Neymar também comentou a conquista do título francês. “Muito feliz por ter ganhado o Campeonato Francês. Mais um título para a carreira. Infelizmente não foi como eu queria, pois queria estar jogando, mas muito contente e aproveitando um dia de folga hoje”, afirmou em referência à lesão no tornozelo que o tirou de campo nesta temporada.

Em seu perfil no Instagram, o jogador postou uma série de stories comemorando o campeonato. “Número 1 da França. Mais um para a conta do pai”, escreveu o atleta de 31 anos em seus stories. O fato de Neymar não participar da festa de celebração do PSG chamou atenção, afinal, outros jogadores lesionados da equipe como Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Hakimi, Ruiz e Mukiele participaram do evento.

O clima da equipe parisiense não é o melhor para o atacante brasileiro. Alvo de protestos da torcida, o nome do brasileiro é ventilado em outros clubes como o Manchester United e uma transferência ou empréstimo é considerado provável nos bastidores do time francês.

Para piorar a situação, a imprensa catalã noticiou na semana passada que Neymar teria participado das comemorações do Barcelona após a conquista do título espanhol. De acordo com o diário jornal Sport, o brasileiro foi a uma discoteca na cidade espanhola onde se encontrou com ex-companheiros de equipe como o goleiro Ter Stegen, o lateral Jordi Alba, e os meio-campistas Busquets e Sergi Roberto.