Neymar treina com bola e dá passo importante para reforçar o Brasil nas oitavas

Neymar treinou com bola no gramado neste sábado pela primeira vez desde que se machucou na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, há dez dias. A lesão no tornozelo direito o tirou das últimas duas partidas contra Suíça e Camarões. Ele calçou as chuteiras e, descontraído, participou de parte do treinamento no Grand Hamad Stadium, aumentando a expectativa em relação ao seu retorno para as oitavas de final contra a Coreia do Sul, segunda-feira, no Stadium 974.

As imagens divulgadas pela CBF mostram o atacante sorridente e de bom humor. Ele participou do aquecimento, da roda de bobinho, e depois fez trabalhos separado do restante dos atletas. No vídeo, aparece finalizando a gol com os dois pés e sorrindo após acertar o alvo, que estava sem goleiro. “Gravou esse chute aí?”, perguntou ao cinegrafista, bem-humorado.

A presença dele no gramado, dando início à transição, mostra que houve evolução em seu tratamento e que já não sente mais dores no tornozelo direito, que estava muito inchado, mas seu retorno ainda é tratado com cautela pelos médicos.

Ter calçado as chuteiras e feito trabalhos em campo com bola representa um avanço importante no processo de recuperação, mas ainda não é garantia de que estará em campo contra a Coreia do Sul.

Apesar de ele não demonstrar qualquer dificuldade para correr ou bater na bola, a presença do jogador na partida de segunda-feira ainda é incerta porque ele passou nove dias sem ir ao gramado, e agora passa pela etapa de transição para poder voltar a jogar.

Em circunstâncias normais, apenas dois dias de treinamento com bola após mais de uma semana em fisioterapia devido a uma lesão ligamentar não seria, suficiente para colocar um atleta em campo Mas a seleção brasileira e o próprio Neymar já cogitam a possibilidade de ele atuar no sacrifício caso haja a necessidade porque, afinal, trata-se de uma Copa do Mundo.

Assim, a tendência maior é que Neymar seja ao menos relacionado para o jogo diante da Coreia do Sul. Ele começaria a partida no banco e apenas iria para o jogo em caso de extrema necessidade.

Como tem ocorrido desde o início da Copa do Mundo, Tite fechou o treino da antevéspera da partida. Ele pôde contar com Danilo, que, em etapa mais avançada no processo de recuperação da lesão no tornozelo esquerdo, participou de todo o treinamento com os demais jogadores.

Alex Sandro, por outro lado, permaneceu no hotel da seleção brasileira fazendo exercícios na fisioterapia. É improvável que enfrente os sul-coreanos. Dessa maneira, Tite terá de improvisar um jogador na lateral esquerda, uma vez que Alex Telles rompeu o ligamental lateral do joelho direito e está fora da Copa do Mundo, bem como o atacante Gabriel Jesus.