Neymar será submetido a cirurgia no joelho em Belo Horizonte, nesta quinta

O atacante Neymar vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, para tratar das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. O procedimento vai ser feito pela equipe de Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira, no hospital Mater Dei.

O jogador pediu que a operação fosse feita no Brasil. O Al-Hilal, clube do atleta, acatou a solicitação e liberou o camisa 10. Inicialmente, a equipe da Arábia Saudita tinha a intenção de realizar a cirurgia em Paris, na França.

A contusão de Neymar ocorreu na partida em que o time comandado pelo técnico Fernando Diniz foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ele se machucou em uma disputa no meio-campo ainda no primeiro tempo do duelo. O tempo previsto de recuperação é de aproximadamente dez meses. O ano de 2023 não tem sido muito bom para o atacante que, em fevereiro, ficou cinco meses em recuperação por causa de uma lesão no tornozelo.

Principal nome do Al-Hilal para esta temporada, Neymar entrou em campo apenas cinco vezes pelo novo clube e marcou um gol. O jogador agora deve entrar em negociação com os dirigentes sauditas para definir onde vai fazer a recuperação da cirurgia.