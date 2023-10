Neymar rebate Neto após comentarista ironizar pipoca no jogador: ‘Babaca, fanfarrão’

Neymar não gostou do que o comentarista Neto falou sobre torcedores da seleção brasileira terem jogado pipoca no jogador. O comentarista criticava o empate da seleção brasileira contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e deu a entender que o saco de pipoca “foi pouco”. Pelas redes sociais, Neymar rebateu e chamou o comentarista de “babaca”.

O atacante do Al-Hilal e da seleção brasileira saía do campo da Arena Pantanal, em Cuiabá, quando foi atingido por pipocas vindas das arquibancadas. Neymar percebeu na hora e xingou torcedores que estavam na direção de onde vieram as pipocas.

Nesta sexta-feira, o comentarista Neto ironizou o fato e a indignação do camisa 10. O ex-jogador do Corinthians falou que os torcedores deviam urinar e jogar fezes nos atletas da seleção. O trecho foi postados por diferentes páginas em redes sociais. Em uma delas, Neymar retrucou: “Esse cara é um babaca, fanfarrão…”.

Em junho, Neto havia criticado Neymar pelo papel que o craque desempenhava no Paris Saint-Germain. O comentarista ainda o comparou com Lionel Messi e até o atacou pela polêmica envolvendo a mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar volta a campo pela seleção brasileira na próxima terça-feira, às 21h, em jogo contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias da Copa, em Montevidéu.