Neymar negocia para trocar PSG pelo Manchester United, diz jornal francês

Neymar pode estar a caminho do Manchester United. De acordo com uma publicação do jornal L’Equipe, da França, o Paris Saint-Germain e o staff do astro brasileiro estariam dispostos a encontrar uma saída para o camisa 10 da seleção brasileira para a próxima temporada. De acordo com a publicação, por conta do alto salário, apenas times da Inglaterra seriam capazes de arcar com a chegada do atleta e o United estaria iniciando as negociações.

Neymar tem contrato até 2027 com o PSG. Apesar disso, de acordo com o L’Equipe, o clube francês não criaria dificuldades para a saída do camisa 10 na janela do meio do ano, a do verão europeu. A equipe que cuida da carreira do brasileiro, ainda segundo a reportagem do jornal francês, também vê com bons olhos a saída, após os recentes incidentes com a torcida, e o Manchester United seria o favorito para contratar o atacante.

De acordo com o L’Equipe, dois fatores financeiros limitam as opções de Neymar para apenas times ingleses. O primeiro deles é o fato do PSG ter gasto 222 milhões de euros para comprar o atacante em 2017 e querer recuperar parte do valor investido na negociação. O outro seria o alto salário que Neymar ganha no clube de Paris e que apenas times ingleses poderiam pagar.

Segundo o jornal francês, uma reunião entre PSG e o staff do atleta acontecerá nos próximos dias para que seja definido os termos ideais para que a negociação aconteça. Apesar do Manchester United ser dado como o favorito pelo jornal, Chelsea e Newcastle já demonstraram interesse no jogador em momentos anteriores e são opções de destino para o atacante.

Um outro motivo faz com o Manchester United seja visto como favorito na corrida por Neymar. De acordo com o L’Equipe, mesmo com a negociação estando muito longe de um final, o volante Casemiro, que atua no time de Manchester e é companheiro de seleção do astro brasileiro, estaria ajudando para que a chegada de Neymar na Inglaterra acontecesse.

EMPRÉSTIMO

O Manchester United está praticamente garantido na próxima edição da Liga dos Campeões e busca reforçar seu ataque visando a próxima temporada. Apesar disso, o alto custo da negociação, com o valor da compra mais o salário, pode dificultar o acordo. Por conta disso, de acordo com o L’Equipe, um possível empréstimo com valor de compra fixado é visto com bons olhos pelos dois lados.

Para o time de Manchester, o empréstimo faria com que o custo da operação diminuísse consideravelmente e Neymar seria reforço para a próxima temporada. Pelo lado francês, apesar de não conseguir recuperar o valor investido em um primeiro momento, o custo com salário iria despencar e a equipe teria mais espaço na folha para reforçar o time.