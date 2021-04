Neymar nega provocação a Kimmich, celebra vaga na semi e indica renovação com PSG

Não foi com o brilho esperado, mas Neymar ajudou o Paris Saint-Germain a alcançar a semifinal da Liga dos Campeões, ao eliminar nesta terça-feira o atual campeão Bayern de Munique. Ao fim da partida, disputada na capital francesa, o atacante brasileiro celebrou a classificação e negou qualquer provocação ao meia Kimmich, do rival alemão.

Quando o árbitro apitou pela última vez, Neymar comemorou a vaga diante do jogador do Bayern, que havia afirmado na véspera que o Bayern avançaria no confronto por ter melhor time. “Não foi nem comemorar para provocar ele. Comemorei mais com o Léo ali. E, pelo destino, foi na frente do Kimmich, que falou que o time dele era melhor e que iria passar. Já estava dando como garantido na semifinal, mas é aquele ditado: você pode ter a posse de bola que for, pode cantar a mulher a noite inteira, mas vem um em cinco minutos e leva a sua mulher”, disse o atacante, entre gargalhadas, em entrevista ao canal TNT.

O PSG avançou apesar da derrota por 1 a 0. Isso porque venceu o jogo de ida por 3 a 1 e, assim, levou vantagem nos gols marcados fora de casa, primeiro critério de desempate. “Ainda no sorteio, falei para meus companheiros que iríamos enfrentar o Bayern. Quando confirmou o confronto, o pessoal se preocupou e eu disse ‘calma, a gente vai se preparar para o jogo'”.

Para o atacante, eliminar o atual campeão confirma o alto nível que o PSG vem jogando nas últimas duas temporadas. “Precisávamos disso, precisávamos demonstrar isso para nós mesmos, que podemos. Demonstrarmos isso como equipe, como corremos hoje. Foi um grande jogo, apesar da derrota, jogamos melhor do que jogamos lá, tivemos mais oportunidades de gol.”

Neymar jogou muito bem os primeiros 45 minutos. Acertou três bolas na trave e comandou o PSG. “Fiquei devendo gol até. Falei para o treinador que, por mais que tivesse feito uma bela partida, fiquei devendo gol para ele. E vou fazer na semifinal.” O PSG vai enfrentar o vencedor do confronto entre Borussia Dortmund e Manchester City. As duas equipes jogam nesta quarta, com vantagem inicial para os ingleses, que venceram na ida por 2 a 1.

Sobre a possível renovação do seu contrato, o atacante praticamente confirmou que permanecerá no clube francês, embora não tenha dado detalhes sobre a negociação. Seu vínculo atual termina em junho de 2022. “Acho que isso não é nem mais assunto. É obvio que eu me sinto muito à vontade, muito em casa, aqui no PSG. Me sinto mais feliz do que estava antes”, afirmou Neymar.