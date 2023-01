Neymar não treina e desfalca PSG por preocupação com parte física após lesão

Neymar não participou do treinamento comandado pelo técnico Christophe Galtier nesta sexta-feira e será desfalque do Paris Saint-Germain no duelo de sexta-feira, contra o Châteauroux, pela Copa da França. Em coletiva depois das atividades, Galtier explicou que o atacante brasileiro foi poupado por preocupação com sua situação física após a lesão no tornozelo sofrida por ele na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no final de novembro.

“Já estava planejado há algum tempo. Como todos os jogadores que disputaram a Copa do Mundo, ele foi avaliado pela nossa unidade de desempenho e pela equipe médica. Todos vocês sabem que ele teve uma entorse feia no tornozelo. Foi durante este período que ele teve que ser tratado. Temos um Neymar sério, que quer jogar. Ele queria continuar jogando mas foi punido (suspenso após expulsão). Eu conversei com ele sobre isso, e ele está tão dedicado quanto na primeira parte da temporada. Estamos cuidando dele fisicamente”, disse o treinador.

Neymar fez seu primeiro jogo pelo PSG após a Copa do Mundo na quarta-feira passada, quando foi expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, por isso ficou de fora do jogo seguinte, no qual a equipe parisiense foi derrotada por 3 a 1 pelo Lens. Durante esta semana, participou normalmente dos demais treinos, inclusive na segunda-feira, quando não pôde ir ao velório de Pelé, em Santos, e enviou o pai para representá-lo.

No treinamento de quarta-feira, o brasileiro era um dos jogadores mais animados do elenco na recepção ao campeão do mundo Messi em seu retorno ao clube após férias estendidas. O craque argentino participou normalmente do treino desta quinta, mas também não vai jogar contra o Châteauroux na sexta e deve ir a campo pela primeira vez após a Copa apenas na próxima quarta, dia em que o PSG encara o Angers no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

“Leo treinou ontem e hoje. Ele teve pouco mais de 12 dias de recuperação com obrigações e comemorações em casa. Ele não vai jogar amanhã. Nós discutimos isso com ele.. Ele jogou uma Copa do Mundo extraordinária com muito esforço físico e choque. Estarei muito atento ao que ele me disser. Quero que ele esteja disponível para enfrentar Angers”, disse Galtier, antes de responder sobre a possibilidade de homenagens ao campeão mundial quando ele finalmente entrar em campo.

“Era importante que seu retorno fosse celebrado no treino, ele estava feliz, um pouco emocionado por ter essa comemoração. Ele ficou feliz em reencontrar seus parceiros. Todos ficam felizes em vê-lo. Haverá uma celebração no Parque dos Príncipes? Veremos quando será seu próximo jogo, mas não há demanda de Leo para ser homenageado. Ele é um campeão mundial, é um jogador extraordinário. Espero que seja celebrado pelos torcedores. Temos muita, muita sorte de ter um jogador como Leo Messi. Não há razão para que não seja comemorado”, completou.

O PSG também não terá outros astros da última Copa do Mundo em campo neste final de semana. O vice-campeão Mbappé e seu inseparável amigo Hakimi, destaque do Marrocos, ganharam folga ao longo de toda semana e viajaram juntos aos Estados Unidos, onde assistiram a um jogo da NBA, entre Brooklyn Nets e San Antonio Spurs em Nova York. Eles também passearam pela Times Square, vestidos com balaclava para não serem reconhecidos.