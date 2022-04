Neymar marca, PSG vence Olympique e fica a uma vitória do título francês

O Paris Saint-Germain deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Francês, que pode vir a ser confirmado já na quarta-feira, contra o Angers. Isso só será possível porque a equipe de Paris derrotou o vice-líder Olympique de Marselha por 2 a 1 neste domingo, no Parque dos Príncipes, pela 32ª rodada. O brasileiro Neymar novamente teve boa atuação e foi o responsável por abrir o marcador.

Com o resultado, o PSG chegou aos 74 pontos, na liderança isolada da competição, abrindo 15 do próprio Olympique, que aparece na segunda posição. O Rennes, com 56, fecha a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Apesar de estar com o título praticamente assegurado, o PSG entrou em campo com o que tem de melhor, para apagar as atuações irregulares da equipe na temporada. A fase, que não é das melhores, gerou um protesto silencioso dos torcedores que compareceram no Parque dos Príncipes. Já o Olympique apostou em dois dos três brasileiro relacionados. Gerson e Luan Peres iniciaram o embate.

O PSG precisou de 11 minutos para abrir o placar. Verratti cruzou para Neymar, que se antecipou ao marcador, esticou a perna e encobriu o goleiro Pau López para fazer 1 a 0. Foi o sexto gol do craque nos últimos três jogos.

O gol deixou o time do PSG acomodado, o que favoreceu o Olympique. O visitante empatou em uma das poucas chances criadas na etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Donnarumma falhou, Luan Peres deu um leve toque e Celta-Car empurrou para o gol. O Paris acordou com o susto e chegou a ter dois gols anulados de Lionel Messi.

Com o trio de ataque querendo jogo, o PSG sufocou o adversário nos minutos finais até ter um pênalti marcado, em cima de Neymar, aos 47 minutos. Mbappé foi para a cobrança e bateu forte para superar o goleiro Pau López e levar um resultado positivo para o intervalo.

No segundo tempo, o Olympique voltou melhor, mas encontrou dificuldade em fazer a infiltração na área do PSG, que mostrou muita irritação nos primeiros minutos. Neymar era um dos mais exaltados e chegou a receber um cartão amarelo após muita reclamação em um lance de falta sobre Guendouz.

A tensão contagiou também os jogadores do Olympique. Ambos os times seguiram reclamando muito e começaram a protagonizar entradas mais ríspidas. Mesmo assim, o PSG era mais consciente e chegou a ter seu terceiro gol anulado, desta vez, com Mbappé. Do outro lado, a equipe de Marselha chegou a marcar no apagar das luzes com Saliba, porém, o lance também foi irregular. Com isso, a equipe de Paris acabou confirmando a vitória.

Ainda neste domingo, o Lyon aplicou uma goleada de 6 a 1 no Bordeaux, no Groupama Stadium, com direito a gol e assistência do brasileiro Lucas Paquetá. Dembélé e Toko Ekambi, duas vezes cada, e Romain Faivre também marcaram. Sékou Mara descontou.

O jogo ainda contou com um lance desastroso do goleiro Gaëtan Poussin. Ele foi dar um chutão em uma bola recuada, mas pegou muito mal na bola e acabou dando linda assistência para um dos gols de Toko Ekambi.

Com a vitória, o Lyon chegou ao quarto jogo de invencibilidade e pulou para a sétima posição, com 49 pontos, ainda longe da zona de classificação para os torneios europeus. O Bordeaux continuou na vice-lanterna, com 26.