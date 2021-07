Neymar lamenta derrota do Brasil na final da Copa América e parabeniza Messi

Depois de chorar pela derrota, o brasileiro fez questão de cumprimentar o astro argentino, com o qual fizeram bela parceria no Barcelona

O astro Neymar não conseguiu levar o Brasil ao título da Copa América após escolher a Argentina como rival ideal para a decisão deste sábado. Chorou na derrota por 1 a 0 no Maracanã e, neste domingo, usou as redes sociais para lamentar a derrota e para felicitar o “irmão Messi.”

“Perder me machuca, me dói… É coisa que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem, quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor da história que eu vi jogar: meu amigo e irmão Messi. Fiquei triste e falei para ele: “filho da p…, você me ganhou”, revelou Neymar, em suas redes sociais.

Depois de chorar pela derrota, o brasileiro fez questão de cumprimentar o astro argentino, com o qual fizeram bela parceria no Barcelona, com forte abraço ainda no gramado. As tevês da Argentina ainda flagraram os camisas 10 na maior resenha nós vestiários.

“Fico triste demais por ter perdido. Mas esse cara é f…! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e, principalmente, por mim. Odeio perder! Mas desfrute do seu título, o futebol te esperava por esse momento! Parabéns, hermano filho da p…, concluiu Neymar.

Fora da Olimpíada de Tóquio por causa de restrição do Paris Saint-Germain, o astro brasileiro, ao lado do companheiro de equipe Marquinhos, vai desfrutar de alguns dias de de descanso antes de se reapresentar na França.

A temporada europeia começo em meados de agosto. Poucos dias depois, porém, Neymar já estará de volta à seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. No dia 2 de setembro o Brasil visita o Chile. Cinco dias depois, visita o Peru.