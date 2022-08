Neymar faz gol pelo décimo jogo seguido e ajuda PSG a bater o Toulouse

Neymar marcou mais uma vez e ajudou o Paris Saint-Germain a vencer ao Tolouse por 3 a 0 nesta quarta-feira, em jogo que fechou a quinta rodada do Campeonato Francês. Além do gol do brasileiro, o time parisiense contou com bolas colocadas na rede por Kylian Mbappé e Bernart. Messi passou em branco, mas contribuiu com assistências para os outros dois astros da equipe.

Com o gol desta quarta, Neymar balançou a rede pelo décimo jogo seguido, considerando participações em compromissos por clube e seleção. Além disso, deu assistência ou marcou gols nas últimas 16 partidas. Na atual temporada, tem nove gols e seis assistências em seis jogos pelo time francês.

Embora tenha sido melhor desde o início, o PSG teve algum trabalho na defesa, não à toa Donnarumma precisou fazer boas defesas durante os primeiros minutos. De qualquer forma, a qualidade do elenco parisiense fez a diferença. O zero saiu do placar graças a uma linda troca de passes envolvendo as três estrelas do time. Mbappé tocou de letra para Messi, que enfiou em direção à grande área, onde Neymar se apresentou para colocar com calma a bola dentro do gol, aos 38.

Logo no início do segundo tempo, Messi contribuiu com mais uma assistência. Dessa vez, o craque argentino invadiu a área pela esquerda, se livrou da marcação de Desler e tocou para Mbappé, que balançou a rede. Depois disso, o PSG criou muitas oportunidades, mas falou pontaria.

Em um intervalo de cinco minutos, Mbappé acertou o travessão e perdeu um gol cara a cara com o goleiro Dupé, protagonista de outras boas intervenções para evitar uma goleada. Perto do fim da partida, aos 44, Mbappé acertou mais uma bola na trave, após arriscar de fora da área. O lateral-esquerdo Bernat marcou no rebote e fechou o placar no Estádio Municipal de Tolouse.