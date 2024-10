Neymar está recuperado e viaja para jogo do Al-Hilal nos Emirados Árabes

Em entrevista coletiva concedia na tarde desta sexta-feira após a vitória por 3 a 0 do Al-Hilal sobre o Al-Feiha, o treinador Jorge Jesus foi questionado sobre a situação de Neymar e afirmou que o brasileiro já está recuperado da lesão que sofreu em outubro de 2023. O atacante vai viajar com a equipe para a partida contra o Al Ain e há a expectativa de que, depois de um ano, ele possa voltar a jogar futebol.

Jesus disse que Neymar voltou a treinar com a equipe, mas não garante a presença do jogador na partida. “Neymar viajará com o elenco para os Emirados Árabes. Ele está totalmente recuperado e voltou a treinar com o grupo. Vamos ver se as coisas continuam positivas, para que ele possa ser incluído na partida contra o Al Ain. Se tudo correr bem, estará na lista”, explicou o treinador.

A reintegração de Neymar à equipe foi registrada pelas redes sociais do clube saudita que mostrou o brasileiro interagindo com os companheiros, exibindo sua habilidade com a bola em jogadas, dribles e gol.

O brasileiro esteve presente na vitória desta sexta, válida pelo Campeonato Saudita. Ele foi até o vestiário cumprimentar os jogadores. O Al-Hilal é o líder da competição e não perdeu nenhum jogo até o momento, são sete partidas e sete vitórias.

O próximo jogo do Al-Hilal é na segunda-feira, contra o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, às 13h (de Brasília). Vale lembrar que o craque não foi inscrito no Campeonato Saudita por causa do número máximo de estrangeiros.

O possível retorno de Neymar interessa também à CBF, que avalia a possibilidade de contar com o jogador para as partidas de novembro das Eliminatórias da Copa de 2026. Foi durante a competição, inclusive, que Neymar se lesionou, na partida contra o Uruguai.