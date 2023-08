Neymar escolhe ganhar fortuna na Arábia Saudita, se livra do PSG e vai jogar no Al-Hilal

Neymar trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain em 2017 por protagonismo. Tinha o sonho de ser o melhor do mundo e capitanear o time francês em seu projeto – que se revelou fracassado – de alcançar o topo do futebol europeu. A sua versão era de que havia trocado a Espanha pela França porque queria “algo maior”. Seis anos depois, o brasileiro, sem clima em Paris, decidiu aceitar uma proposta milionária da Arábia Saudita e fechou com o Al-Hilal por dois anos.

Neymar teve sua chegada oficializada nesta terça-feira e assinou um contrato quase bilionário. O clube saudita ofereceu um salário muito maior em relação aos 4 milhões de euros por mês (R$ 21 milhões) que o atleta ganhava no PSG. De acordo com informações de jornais europeus, o astro brasileiro vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em dois anos, isto é, cerca de R$ 860 milhões.



O PSG vai receber, segundo o jornal L’Equipe, da França, R$ 90 milhões de euros (483 milhões) pela venda do atleta pelo qual pagou 822 milhões de euros há seis anos e que o fez ser, até hoje, a transferência mais vultosa da história. Ele viaja nesta terça-feira à nação árabe e deve ser apresentado na quarta-feira.



Em português, o Al-Hilal anunciou Neymar em suas redes sociais como o “talento maravilhoso… que atrai a atenção de todos”. O astro brasileiro aparece no fim do vídeo publicado pelo clube saudita para dizer, em inglês, que está na Arábia Saudita e que é “Hilal”. Ele surge vestindo a camisa azul da equipe árabe.



Com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr e Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos, ambos perto do fim de suas trajetórias, havia a expectativa de que Neymar pudesse sobressair no futebol europeu. O Estadão apurou que o desejo do jogador era se retornar ao Barcelona. No entanto, com o caminho mais difícil para voltar ao time em que foi mais feliz na Europa, entre 2013 e 2017, foi convencido pelo pai, que administra a sua carreira, que a Arábia Saudita era a melhor opção.



Na última semana, o clube catalão buscou alternativas para conseguir a contratação do atacante e chegou a ter um sinal positivo do atleta para caminhar com o negócio, mas não houve acordo. O mais importante para o atleta e seus representantes era que ele se livrasse do PSG, no qual ganhou muito dinheiro ao longo de seis anos, mas fracassou esportivamente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neymar, então, foi atraído pelo dinheiro dos árabes, que jorra como se fosse petróleo. Se viabilizasse seu retorno ao Barcelona, teria a oportunidade de jogar de novo no clube em que mais brilhou na Europa. Mas seus ganhos financeiros seriam significativamente menores em comparação com o dinheiro que vai ganhar na Arábia Saudita. Além disso, Xavi é disciplinador e rígido como técnico, portanto, não era desejo trabalhar com o brasileiro, com quem jogou.



De acordo com o site Foot Mercato, o camisa 10 da seleção brasileira fechou um contrato repleto de regalias. O acordo entre Neymar e o time saudita conta com uma cláusula que promete um pagamento de 500 mil euros, cerca de R$ 2,7 milhões, por publicação ou story em sua conta no Instagram, que registra mais de 211 milhões de seguidores, falando sobre a Arábia Saudita.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além disso, o jogador ganhará 80 mil euros, cerca de R$ 430 mil, por vitória, terá uma equipe completa à disposição em sua mansão durante 24h, um avião particular e poderá morar com sua mulher, Bruna Biancardi, mesmo não sendo casado legalmente com ela, o que por lei é proibido no país.