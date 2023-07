Neymar é provocado por zagueira alemã: ‘Nenhuma jogadora fica no chão dois ou três minutos’

A poucos dias do início da Copa do Mundo Feminina, Neymar se tornou pauta mesmo não estando envolvido na competição. O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira foi citado pela jogadora alemã Sophia Kleinherne, que exaltou o futebol feminino, dizendo que as mulheres são mais honestas e que não exageram suas reações em lances faltosos.

Segundo Kleinherne, o futebol feminino é bem mais verdadeiro quando comparado ao masculino. Em entrevista à Playboy alemã, a defensora de 23 anos citou camisa 10 do Brasil como alguém que fica muito tempo caído no chão.

“Não conheço nenhum Neymar feminino”, disse. “Não conheço nenhuma jogadora que fique dois ou três minutos no chão (risos). Sério: eu diria que realmente colocamos nossos corações em cada segundo do jogo – e mesmo quando perdemos, nunca podemos ser acusados de não ter dado tudo de nós.”

Defender e exaltar o nível do futebol feminino foi um dos principais pontos do depoimento. “As pessoas que continuam a criticar o futebol feminino estão simplesmente olhando por lentes completamente erradas”, analisou Kleinherne.

Uma das diferenças, segundo ela, entre o futebol feminino e o masculino também está no relacionamento com o público. Para a jogadora, o time das mulheres é mais aberto a contato com os torcedores do que o dos homens. “Queremos estar perto dos fãs e viver perto dos fãs. Esta não é uma crítica aos homens que atingiram tais proporções que não podem mais permitir a todos. Também conseguimos inspirar com nosso futebol honesto.”

A Alemanha é uma das favoritas ao título mundial e hoje o time feminino é mais prestigiado que o masculino. Enquanto as mulheres são as atuais vice-campeãs europeias, os homens amarguram duas quedas doloridas em Mundiais. A equipe alemã está no Grupo H e faz sua estreia no dia 24 contra o Marrocos.