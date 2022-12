Esporte Neymar e Marquinhos se apresentam ao PSG após o fim da Copa do Mundo do Catar

Um dia após a reapresentação de Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, os brasileiros Neymar e Marquinhos retornaram às atividades no Paris Saint-Germain, nesta quinta-feira. O time francês vem recebendo nos últimos dias seus jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar, finalizada no domingo, de olho na retomada da temporada europeia.

A dupla da seleção brasileira se apresentou ao clube quase duas semanas após a eliminação do Brasil nas quartas de final, diante da Croácia, nos pênaltis. Neymar e Marquinhos estavam no Brasil logo após a saída da seleção da Copa, no dia 9 deste mês. Mbappé, por sua vez, se apresentou na quarta, três dias após a derrota da França na final do Mundial.

Em suas redes sociais, o clube de Paris exibiu imagens do zagueiro brasileiro já treinando no gramado. O clube não revelou se Neymar fará algum tipo de tratamento em razão da lesão sofrida no Catar. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito logo na estreia da seleção. Ele perdeu os dois jogos seguintes, da fase de grupos, e só voltou nas oitavas de final, sem aparentar que estava 100% recuperado.

Com os retornos de Mbappé e Neymar, o PSG agora só aguarda a volta de Lionel Messi, outro dos seus astros. O argentino foi o líder da sua seleção na conquista do tricampeonato mundial no domingo passado. Ao fim da Copa, ele viajou para o seu país para descansar ao lado de familiares.

O PSG não revelou a data exata da reapresentação do atacante argentino, que também ganhou folga pós-Copa, assim como os brasileiros e os demais jogadores do time francês que estiveram no Catar.

O clube de Paris fará seu primeiro jogo oficial, ao fim da interrupção da temporada europeia, na quarta que vem, diante do Strasburgo, no Parque dos Príncipes, em rodada do Campeonato Francês.