Neymar ‘dorme’ na fisioterapia para reforçar a seleção na Copa do Mundo

Camisa 10 tem feito tratamento intensivo para reduzir o inchaço no tornozelo direito e se recuperar a tempo de reforçar a seleção no torneio

O craque brasileiro tem feito tratamento no tornozelo direito desde que terminou o jogo contra a Sérvia - Foto: Reprodução

O local onde Neymar mais passa o seu tempo em Doha, no Catar, é na sala de fisioterapia do hotel em que está hospedada a delegação brasileira na capital catariana. Segundo disseram o zagueiro Marquinhos e o técnico Tite, o camisa 10 tem feito tratamento intensivo para reduzir o inchaço no tornozelo direito, local em que teve constatada entorse, e se recuperar a tempo de reforçar o time na sequência da Copa do Mundo.

O craque brasileiro tem feito tratamento no tornozelo direito desde que terminou o jogo contra a Sérvia, do qual saiu abatido e chorando. Horas depois da partida, ainda de madrugada, ele colocou gelo no local e deu início ao tratamento. Depois, passou por exame de imagem que detectou que havia sofrido uma lesão ligamentar, além de um pequeno edema ósseo.

Marquinhos disse que Neymar estava triste depois da partida, mas que hoje, três dias depois do duelo, está alegre e esperançoso de que possa voltar em breve. “Hoje ele está bem. Está dormindo na fisioterapia, mostra o quanto quer está de volta. O quanto quer estar pronto. A gente não sabe quando, mas espera que o mais rápido possível para estar com a gente bem física, mental e tecnicamente”, afirmou Marquinhos, companheiro de Neymar também no Paris Saint-Germain.

“Na hora, no momento, até digerir tudo, é muito difícil. Vi ele triste pós-partida. É normal por tudo o que ele sonhava, queria, a vontade que tinha. Entendemos o momento”, contou o defensor, que forma ao lado de Thiago Silva uma defesa segura, acostumada a levar poucos gols. No Mundial catariano, a equipe ainda não foi vazada.

“Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa”, voltou a dizer Tite, reafirmando a confiança de que seu craque e também de que Danilo estejam logo à disposição, apesar do considerável inchaço no tornozelo direito do atacante, como ele mostrou em suas redes sociais.

Já o lateral teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo e, como o camisa 10, está fora do duelo com a Suíça, nesta segunda-feira, no Stadium 974. “Estou com o Tite. Acredito que eles jogam a Copa”, reiterou o auxiliar César Sampaio.

Questionado sobre o diálogo que teve com Neymar, Tite endossou o discurso de Marquinhos. “A conversa tem o pós-jogo, o envolvimento. Até 5h, 6h da manhã que ele ficou tratando. Quando o Marquinhos falou aqui ele não está sensibilizando ninguém. Ele disse o que aconteceu no sentido de ficar tratando.”

Sampaio e Tite falaram mais uma vez sobre a dependência de Neymar, hoje menor em comparação com meses atrás em virtude do surgimento de talentosos atacantes. Rodrygo é o mais cotado para substituir o camisa 10. Gabriel Martinelli corre por fora. Tite também pode lançar mão do volante Fred e adiantar Lucas Paquetá. “O Neymar tem uma importância única no nosso modelo, mas todos estão preparados”, avisou Sampaio.