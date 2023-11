Neymar diz que iria ‘arrumar confusão’ se estivesse em Brasil x Argentina: ‘Jogo bom’

Lesionado, Neymar é desfalque na seleção brasileira e no Al-Hilal até a próxima temporada. Nesta terça-feira, 21, durante o duelo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante afirmou, em publicação no seu Instagram, que iria “arrumar confusão” caso estivesse em campo. A partida teve um atraso em seu início em cerca de 30 minutos por causa de uma confusão entre torcedores dos dois países nas arquibancadas do Maracanã.

Mesmo com o clima quente no estádio, Neymar disse que usaria a rivalidade no clássico sul-americano a seu favor, caso estivesse em campo. “Jogo bom, clássico, jogo quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo, mas eu ia aprontar uma confusão. Ia fazer uma confusão danada, tá maluco! Ia logo dar lambreta, é Brasil e Argentina, arrumar confusão, está jogando em casa, vamos para cima, caneta, chapéu, bora. Alguém tem que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima”, disse, durante a partida.

Em campo, a Argentina venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Nicolás Otamendi após cobrança de escanteio. Foi a primeira derrota da seleção brasileira em seus domínios em uma partida de Eliminatórias para a Copa do Mundo. No mesmo palco do jogo desta terça-feira, Messi conquistou o título da Copa América em 2021, também diante do Brasil. Este havia sido o último confronto entre as equipes no País.

Neymar se recupera de uma lesão no ligamento do joelho e acompanhou o duelo entre as seleções de casa, ao lado de sua filha Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

As Eliminatórias Sul-Americanas serão retomadas apenas em setembro de 2024. Na ocasião, o Brasil terá pela frente o duelo com o Equador, em casa. Já a Argentina recebe o Chile. Até lá, as duas seleções farão amistosos, em março e junho, e disputarão a Copa América, entre 20 de junho e 14 de julho de 2024, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira entra novamente em campo no dia 23 de março diante da Inglaterra, em Wembley. Depois, o Brasil mede forças com a Espanha. A data ainda não foi confirmada, mas a partida deve ser no dia 26, em Madri, no Estádio Santiago Bernabéu.