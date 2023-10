Neymar dispara contra condições de gramado de rival na Ásia: ‘Não é possível’

Neymar surpreendeu-se negativamente com as condições do gramado de um de seus rivais na Champions League Asiática. Em suas redes sociais, o camisa 10 da Seleção Brasileira republicou um vídeo do estádio Azadi, na capital do Irã, em que mostra funcionários do clube Nassaji Mazandaran instalando placas de grama poucos dias antes do confronto com o Al-Hilal, pelo Grupo D da competição.

“Isso não é possível”, publicou Neymar em resposta ao vídeo. O Al-Hilal vem de empate em casa com o Navbahor, do Uzbequistão, e precisa do resultado contra o Nassaji na próxima terça-feira, às 13 horas (horário de Brasília), para encontrar uma situação mais tranquila no campeonato continental.

Neymar ainda vive momentos de altos e baixos no futebol saudita. O camisa 10 perdeu mais um pênalti no último sábado, porém participou dos dois gols da vitória por 2 a 0 contra o Al-Shabab, pela 8ª rodada do campeonato nacional. O resultado levou o clube para a liderança, com 20 pontos.

Mesmo com a instabilidade técnica, o craque brasileiro recebeu o apoio do técnico Jorge Jesus, que confia na recuperação do atleta. Contra o Nassaji Mazandaran, no Irã, Neymar terá uma nova oportunidade de mostrar seu talento, mesmo com o gramado longe do ideal no estádio Azadi.