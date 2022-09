Neymar dá susto em treino e Bruno Guimarães, machucado, não enfrenta Gana

O meio-campista Bruno Guimarães deve ser a baixa do técnico Tite para o amistoso desta sexta, contra a seleção de Gana. Ele foi submetido a um exame que constatou um edema na coxa. Na atividade, Neymar ainda deu susto na comissão técnica ao levar uma pancada no joelho. Após atendimento médico, no entanto, ele completou o coletivo sem problemas.

O treino desta quarta, que definiu o time para enfrentar os africanos serviu também para avaliar a condição de Bruno Guimarães. O departamento médico da seleção vê pouco tempo de recuperação para a partida contra o Gana. Assim, o jogador deve mesmo atuar somente na partida contra a Tunísia, na próxima terça.

Bruno Guimarães se apresentou à seleção vindo de uma lesão muscular no Newcastle, da Inglaterra.

Na segunda, ele participou apenas de um trabalho regenerativo, mas depois de treinar junto com o elenco na terça, o jogador se queixou de dores no local e passou a ter uma atenção especial.

Como precaução, o atleta já está em tratamento intensivo no hotel da seleção. O caso clínico não preocupa a comissão técnica. Mesmo que vá para o banco de reservas, a tendência é que ele seja poupado para se recuperar plenamente do problema.

Esses dois amistosos vão servir para Tite fazer todos os testes para, enfim, definir a lista de convocados da seleção para a Copa do Mundo. Dessa maneira, o time que for enfrentar a Tunísia deverá ser bastante modificado em relação à equipe escalada para jogar contra Gana.