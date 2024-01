Neymar compartilha imagens de momentos ‘fitness’ após comentários sobre sua aparência

Neymar compartilhou, nesta segunda-feira, imagens nas quais aparece praticando atividades físicas para se manter em forma, enquanto se recupera de lesão grave sofrida no joelho esquerdo. As publicações, realizadas no Instagram, foram feitas na esteira de comentários sobre a aparência do atacante de 31 anos, iniciados após a divulgação de fotos dele ao lado de Romário, durante a celebração do aniversário do senador do PL e ex-jogador, no Rio. “Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo”, escreveu o jornal espanhol As, por exemplo.

O astro brasileiro está sem jogar desde outubro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Sem poder defender o Al-Hilal, seu time na Arábia Saudita, ele tem passado algum tempo no Brasil, como fez no final do ano passado, em seu cruzeiro temático, e na festa de Romário. Nas imagens compartilhadas nesta segunda, exibiu-se praticando exercícios em uma bicicleta ergométrica, comendo salada e saindo para pedalar. “Segundo round do dia”, escreveu, posando em frente bicicleta de mountain bike.

Também nesta segunda, o Al-Hilal jogou um amistoso com o Inter Miami, de Messi e Luis Suárez, e conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o time americano. O argentino e o uruguaio até balançaram as redes, mas foram ofuscados pelos brasileiros Michael, ex-Flamengo, e Malcom, ex-Corinthians, que marcaram o terceiro e quarto gols da equipe saudita na partida disputada em Riad.

Internautas nas redes sociais haviam especulado, em vídeos e fotos do atacante na festa de Romário, que Neymar estaria acima do peso, longe de sua condição física ideal, com a aparência diferente. O camisa 10 do Al-Hilal chegou ao aniversário com casaco, camisa e calça largas, que podem ter dado a impressão da imagem.

Cercado por seguranças, ele posou para fotos ao lado de Romário. Em um vídeo, é possível ver um momento em que Romário está no palco e agradece no microfone a presença do jogador. “Neymar está aí, filho da… irmão, obrigado pela tua presença. Maior satisfação ter você aqui”, disse o Baixinho. O jogador do Al-Hilal também subiu ao palco em outro momento. Ele ficou junto do cantor Belo, que se apresentava na festa. Depois, sobrou um microfone para Neymar cantar junto do cantor.

Jornais espanhóis, como Marca e As, destacaram a aparição pública de Neymar, uma das primeiras desde a festa no cruzeiro do atacante. “A mudança física de Neymar durante a lesão: sua nova figura comentada no aniversário de Romário”, ressaltou o Marca.

“Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo”, escreveu o As, a partir da repercussão da figura do atacante na internet. Algumas imagens, compartilhadas no X (antigo Twitter), sofreram edições, aparentando que Neymar estivesse muito longe de sua forma física real.