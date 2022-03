Esporte Neymar comemora parceria no ataque com Vinicius Junior: ‘É um craque’

A goleada de 4 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, encerrou com chave de ouro a participação do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo atuando em casa e mostrou ao técnico Tite que um ataque leve e driblador tem boas chances de voltar a vingar na seleção. Autor do gol que abriu a contagem e ovacionado a todo momento no Maracanã, Neymar disse após a partida que se sentiu confortável em campo e elogiou a parceria com Vinicius Junior, a quem chamou de craque.

O atacante do Paris Saint-Germain atuou mais centralizado no jogo dessa quinta-feira, partida em que Tite escalou Vinicius pela esquerda e Antony pela direita. “É um posicionamento que eu venho jogando há um bom tempo, de um meia-esquerda, trocando com função de 9. Me sinto confortável aí, me sinto bem, jogando com o Vini, que é um craque. Acho que a gente se entende muito bem”, afirmou Neymar.

Todos os quatro gols do Brasil foram marcados por jogadores de frente. Os dois do primeiro tempo foram marcados pelos titulares Neymar e Vinicius Junior, e contou com participação direta de Antony. Na etapa final, quem marcou foram os reservas Philippe Coutinho e Richarlison.

O gol de Coutinho veio num pênalti em que Neymar, o batedor oficial da seleção, deixou o colega cobrar. “O Couto é um grande amigo que eu tenho no futebol. A gente está na seleção junto desde pequeno. Eu fiz pelo momento do jogo. Ele me pediu também pra bater o pênalti, acho que o companheirismo nesses momentos tem que existir, e a felicidade dele fazendo o gol é a mesma como se eu tivesse feito. Eu fico contente por ele ter feito o gol”, disse Neymar.

O atacante do PSG, que tem sofrido vaias e críticas ferozes da torcida francesa, também se mostrou feliz pela recepção que teve no Maracanã. “Maracanã lotado me inspira. Maracanã lotado dá vontade de fazer tudo, dá prazer, alegria. Acho que o clima que a torcida colocou hoje (quinta) é fundamental para me incentivar mais ainda”, afirmou Neymar.