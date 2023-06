Esporte Neymar admite erro e se desculpa com namorada após rumores de traição: ‘Errei com vocês’

Após rumores de traição nas redes sociais, Neymar veio a público nesta quarta-feira para admitir que errou com Bruna Biancardi, namorada do atacante e que está a espera do primeiro filho do casal (o segundo de Neymar) e pedir desculpas. Em nota publicada em suas redes sociais, o jogador reconheceu um “erro”, sem dar detalhes.

Nos últimos dias, a colunista Fábia Oliveira divulgou vídeo que comprovaria uma suposta traição conjugal do jogador do Paris Saint-Germain com a influenciadora Fernanda Campos. Eles manteriam contato desde o ano passado, segundo a colunista.

Nesta quarta, Neymar publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Bruna. Na legenda, pediu desculpas à namorada pela “exposição” e ataques que sofreu nos últimos dias. “Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família”, disse, em referência à gravidez da namorada – o jogador ainda não revelou se será pai de menino ou menina.

“(Vou) Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, escreveu o jogador da seleção brasileira.

Ele não usou o termo “traição” em seu pedido de desculpas, mas admite que errou na relação com sua namorada. “Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.”

Neymar, que restringe os comentários de pessoas que não segue em suas publicações no Instagram, recebeu mais de 100 mensagens em seu apoio após admitir o erro. Entre eles, Luva de Pedreiro, Nenê, Felipe Prior e Marvvila foram algumas das personalidades que comentaram na nota do jogador.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, continuou Neymar. “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá.”