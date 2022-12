Newcastle vence na volta de Bruno Guimarães e avança na Copa da Liga Inglesa

O volante Bruno Guimarães foi o primeiro brasileiro que disputou a Copa do Catar a ir a campo em um jogo oficial após a eliminação do Brasil no Mundial. Defendeu o Newcastle nesta terça-feira, em duelo com o Bournemouth, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e celebrou uma vitória por 1 a 0, resultado que colocou seu time nas quartas de final.

O jogo não foi de muitas emoções, mas o meio-campista teve uma apresentação regular e foi bastante aplaudido, até porque é muito querido pelos torcedores. Foi substituído no final da partida. O gol da classificação foi marcado aos 22 minutos, quando Adam Smith, do Bournemouth, subiu para desviar um cruzamento do Newcastle e acertou a própria rede.

Outros três jogos das oitavas de final foram disputados nesta terça-feira. O Leicester contou com gols de Tielemans, Perez e Vardy para bater o Milton Keyne por 3 a 0. Já o Southampton saiu perdendo para o Lincoln, com um gol contra de Bazunu, mas Adams marcou duas vezes e conquistou a virada por 2 a 1. O Wolverhampton fez 2 a 0 no Gillingham – Jimenez e Ait Nouri fizeram os gols.

O dia também foi de bola rolando na Espanha, pela segunda fase Copa do Rei. Entre os times da primeira divisão espanhola, o Villarreal precisou da prorrogação para vencer o Guijuelo por 2 a 1. O Athletic Bilbao, por sua vez, bateu o Sestao por 1 a 0, enquanto o Mallorca superou o Real Unión pelo mesmo placar e o Getafe fez 2 a 0 no Diocesano. O Elche, lanterna do Campeonato Espanhol, se classificou com um triunfo por 3 a 0 diante do Guadalajara.