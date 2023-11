Esporte Newcastle vence e derruba invencibilidade do Arsenal no Campeonato Inglês

Em um jogo bastante disputado, o Newcastle derrotou o Arsenal, por 1 a 0, neste sábado, no Saint James Park, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os anfitriões chegaram aos 20 pontos, na sexta colocação, enquanto o time de Londres sofreu a primeira derrota na temporada e permaneceu com 24 pontos, em terceiro lugar, atrás de Manchester City (27) e Tottenham (26), que joga na segunda-feira.

O Newcastle pressionou a saída de bola desde o início, mas o Arsenal teve calma e bons toques para impedir a criação de jogadas do adversário. Aos poucos as equipes aumentaram a velocidade e chegaram com perigo na área, mas sem conseguir finalizar com perigo.

Aos 28 minutos, a primeira grande oportunidade do jogo. Após bola levantada na área, Wilson, o artilheiro do Newcastle, chutou para fora da pequena área. Empurrado pela torcida, o time da casa passou a rondar a área do Arsenal o tempo todo, mas sem conseguir furar o bloqueio.

Quando conseguiu, falhou na finalização. Foi assim, aos 41 minutos, com Gordon, que errou feio ao tentar matar a bola e acabou tocando de canela para as mãos do goleiro David Raya. O Arsenal só foi conseguir se desafogar no fim da etapa, depois que Martinelli fez ótima jogada individual e forçou o goleiro Nick Pope a fazer bela defesa. O jogo ficou tenso depois de dois momentos. Havertz fez falta dura em Longstaff, e Bruno Guimarães trocou empurrões com Rice.

O panorama do segundo tempo continuou com grande disputa pela bola. Os times eram rápidos na troca de passes, muita troca de posição no ataque, mas sem conseguir superar o setor defensivo dos rivais.

Aos oito minutos, o Newcastle levou perigo. Almirón escapou pela meia esquerda, lançou Gordon, mas o chute parou na recuperação de Ben Whyte. O Arsenal respondeu aos 16, com Declan Rice, que, livre, cabeceou para fora.

O ritmo ficou alucinante. E o Newcastle conseguiu seu gol aos 18 minutos. Willock foi buscar uma bola perdida no córner esquerdo, após chute de Murphy. A bola foi levantada na área e sobrou para Gordon finalizar. O lance foi analisado por quase cinco minutos pelo VAR, mas acabou validado.

Os minutos finais foram de pressão do Arsenal. Apesar da bola ficar perto gol do Newcastle, pouco de perigoso foi produzido pelo time de Londres. O time visitante sufocou muito nos últimos 15 minutos, mas não conseguiu superar a forte marcação.