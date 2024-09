Newcastle derrota Wolverhampton em jogo com 5 brasileiros e assume o 3º lugar do Inglês - O Liberal

Esporte Newcastle derrota Wolverhampton em jogo com 5 brasileiros e assume o 3º lugar do Inglês

O Newcastle pulou para o terceiro lugar do Campeonato Inglês ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Molineux, pela quarta rodada, com direito a dois golaços nos minutos finais da partida, marcado por Schär e Barnes.

Ainda invicto, o Newcastle pulou para o terceiro lugar, com dez pontos, atrás apenas de Manchester City (12) e Arsenal (10). O Liverpool caiu para o quarto lugar, com nove, assim como o Aston Villa, em quinto. Já o Wolverhampton continua sem vencer e dentro da zona de rebaixamento, com um.

Cinco brasileiros começam como titulares no duelo deste domingo: João Gomes, André e Matheus Cunha pelo Wolverhampton; e Bruno Guimarães e Joelinton pelo Newcastle. E dois deles tiveram participações decisivas na partida.

João Gomes brilhou com um belo corta-luz na jogada do gol do Wolverhampton, deixando passar cruzamento e enganando a zaga para Lemina chegar e completar para o gol. Depois, Bruno Guimarães deu a assistência para o belo chute de Barnes, que garantiu a vitória para os visitantes.

O primeiro tempo foi extremamente equilibrado e com poucas oportunidades de gol. O Newcastle chegou uma única vez, em um chute despretensioso de Anthony Gordon. O Wolverhampton respondeu com Lemina. Ele recebeu de Larsen dentro da área e mandou no fundo das redes.

Na etapa complementar, o time mandante mostrou muita frieza e conseguiu controlar o jogo até os 30 minutos, quando Bruno Guimarães, titular da seleção brasileira com Dorival Júnior, deu belo cruzamento para Schär, que dominou e acertou um lindo chute de longa distância, no ângulo.

A virada parecia ser uma questão de tempo e ocorreu aos 35, com mais um golaço. Barnes fez fila na marcação do Wolverhampton e acertou um chute de longe para fazer 2 a 1, e impedir qualquer tipo de reação do adversário na partida.

O Wolverhampton volta a campo no sábado, às 11h, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Aston Villa, no Villa Park. No mesmo dia e horário, o Newcastle visita o Fulham, no Craven Cottage.