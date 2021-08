Esporte Neto de Muhammad Ali estreia no boxe profissional com vitória no primeiro assalto

Nico Ali Walsh, neto do lendário Muhammad Ali, precisou de menos de dois minutos para estrear com vitória no boxe profissional, neste sábado, ao derrotar no primeiro assalto Jordan Weeks, no Hard Rock Casino, em Tulsa, Oklahoma.

Aos 21 anos, Ali Walsh, evidentemente, não tem o mesmo talento que o avô, mas mostrou determinação e vontade para atacar o tempo todo diante de um adversário de quarta categoria. Fez o que tinha de fazer.

Ali Walsh, filho de Rasheda Ali, tem todo o apoio da família, que compareceu em peso ao evento, e também de patrocinadores, como a Everlast, marca de produtos para boxe, que até fez um calção especial como o que Ali usava no início dos anos 60 quando começou a carreira.

Ali Walsh tem contrato com a Top Rank, empresa de Bob Arum, que promoveu 27 lutas de Muhammad Ali. Sua estreia fez parte da eliminatória da luta entre Andrew Moloney e Joshua Franco. O peso médio voltará aos ringues em breve.