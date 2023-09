Rodrigo Nestor se emocionou após seu gol - Foto: Marcello Fim/Zimel Press/Estadão Conteúdo

A peça que faltava na sala de troféus do São Paulo finalmente foi conquistada neste domingo. Diante de um público de 63 mil pessoas, o time tricolor empatou por 1 a 1 com o Flamengo e se sagrou campeão da Copa do Brasil, título inédito na história do clube, 23 anos após bater na trave. Rodrigo Nestor, com um lindo chute de fora da área, fez o gol que deu a taça ao time paulista. Bruno Henrique balançou as redes para os cariocas.

O título da Copa do Brasil marca uma temporada em que o São Paulo estreita ainda mais os laços com o torcedor, presente em grande público no Morumbi desde o início de 2023. O são-paulino foi essencial para fazer da casa tricolor um trunfo durante um ano com desempenhos irregulares da equipe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dorival Júnior, por sua vez, foi capaz de amenizar a pressão pelos recentes insucessos do clube, driblando o excesso de lesões e recuperando o futebol de atletas importantes, como Nestor e Pablo Maia. O treinador é o primeiro na história a conquistar o torneio duas vezes consecutivas – no ano passado, venceu justamente comandando o Flamengo.

O troféu da Copa do Brasil também significa uma oxigenação nos cofres do São Paulo, dono de um passivo de R$ 600 milhões e com dificuldades na geração de novas receitas. O clube, que já havia recebido R$ 18 milhões em premiação com a chegada à final, leva agora uma bolada de R$ 70 milhões da CBF por vencer a competição, e garante uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Depois de vencer o confronto de 1 a 0 no Maracanã, o São Paulo subiu ao gramado do Morumbi precisando de apenas um empate para ficar com o título. Assim como na partida do Rio, o calor não deu trégua e a temperatura chegou a 36,5 graus – dia mais quente do ano – enquanto a bola rolava no primeiro tempo. Contando com o retorno de Arrascaeta após lesão, o Flamengo começou tomando a iniciativa da partida, buscando jogadas pelo meio e principalmente na esquerda. O São Paulo apostou nas bolas esticadas para Calleri e teve dificuldades em construir tabelas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Aos oito minutos, Arboleda sentiu a coxa e precisou ser substituído por Diego Costa. A torcida são-paulina gritou o nome do zagueiro equatoriano, mas não escondeu a apreensão depois da saída do experiente defensor. O Flamengo começou a explorar mais o lado direito da defesa e levou perigo aos 18 minutos, obrigando Rafael a fazer defesa à queima-roupa na finalização de Gerson. A torcida entendeu o momento e passou a empurrar o São Paulo, que começou a ganhar terreno no campo adversário e, consequentemente, a controlar mais o jogo.

O São Paulo não tinha pressa. Se defendia relativamente bem, mas chegava pouco. O Flamengo encontrou poucos espaços para entrar na área, mas quando achou, foi letal. Aos 43, Pulgar chutou cruzado e Bruno Henrique completou para o gol após a bola ainda bater na trave. O Morumbi emudeceu apenas por um instante e os torcedores logo começaram a apoiar a equipe. O estádio foi ao delírio pouco tempo depois, quando Rodrigo Nestor acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual, aos 49. O meia de 23 anos não segurou as lágrimas e foi ovacionado na saída para o intervalo.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, dividindo bolas e saindo mais para o ataque. Calleri teve função importante ganhando disputas no alto, enquanto Nestor e Lucas eram os responsáveis por reger a criação de jogadas. O Flamengo insistiu nas jogadas pelo lado esquerdo, mas encontrou menos espaço do que na etapa inicial e levou perigo em chutes de longe.

Após os 20 minutos, a partida começou a ficar picotada, com o árbitro Braulio da Silva Machado marcando muitas faltas. O São Paulo começou a administrar a vantagem e Dorival recorreu ao banco de reservas para oxigenar o time. Rodrigo Nestor teve mais uma vez o nome gritado pela torcida ao ser substituído por Michel Araújo. Sampaoli colocou Gabigol em campo, mas o centroavante tocou pouco na bola depois que Gerson e Arrascaeta foram substituídos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Conforme o tempo regulamentar ia se aproximando do fim, os são-paulinos começaram a cantar cada vez mais alto, batendo com as mãos no alambrado do Morumbi, emulando o som de tambores. O anúncio do público de 63.077 mil pessoas foi muito aplaudido, uma saudação ao 12º jogador que foi o torcedor durante a campanha do título – a partida registrou também a segunda maior renda bruta da história do futebol, com R$ 24.520.800,00 arrecadados. Nos acréscimos, o torcedor vibrou a cada bola isolada para longe da área e a cada dividida, soltando em uníssono o grito de campeão após o apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 FLAMENGO

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Wellington Rato (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (Luciano); Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Luiz Araújo), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Bruno Henrique (aos 43) e Rodrigo Nestor (aos 49 do primeiro tempo).

CARTÕES AMARELOS – Alisson, Pablo Maia, Rafinha e Gabriel Neves (São Paulo); Léo Pereira, Fabrício bruno (Flamengo).

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (Fifa-SC).

PÚBLICO – 63.077 torcedores.

RENDA – R$ 24.520.800,00.

LOCAL – Morumbi (SP).