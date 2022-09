Nenê é absolvido pelo STJD por expulsão contra Chape e pode reforçar o Vasco

O técnico Jorginho ganhou um reforço de peso para a partida contra o Londrina nesta quinta-feira, em São Januário. Expulso no duelo com a Chapecoense, o meia Nenê foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta. Contra os catarinenses, o atleta vascaíno acabou excluído da partida por receber dois cartões amarelos (o primeiro por falta e o segundo por reclamação).

O jogo, que terminou empatado em 0 a 0, foi válido pela 22ª rodada do Brasileiro e foi disputado em São Januário, no dia 31 de julho. Nenê acabou expulso aos 42 minutos da etapa final.

Na súmula, o juiz Douglas Marques das Flores relatou que, após advertir o atleta com cartão amarelo por falta temerária no seu adversário, o mesmo imediatamente protestou acintosamente com gestos e palavras.

Nenê esteve presente na audiência e disse que não eve intenção de desrespeitar o árbitro em nenhum momento. O relator do processo, o auditor Cláudio Diniz, acolheu o pedido da defesa e absolveu o jogador.

A punição sofrida pelo Vasco por aquela partida acabou sendo uma multa de R$ 3 mil aplicada por conta de um arremesso de garrafa de água no campo já no final da partida.

Vasco e Londrina se enfrentam nesta quinta-feira, em São Januário, num clima de alta tensão. Apenas três pontos separam os cariocas dos paranaenses na classificação (48 a 45). As duas equipes estão na briga direta por uma das vagas que garante o acesso para a Série A do Brasileiro no ano que vem.