Nelsinho Baptista vê 1º tempo ‘horrível’ da Ponte Preta, mas valoriza reação

Após mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, Nelsinho Baptista tentou ver o lado positivo na Ponte Preta. O técnico salientou que o time de Campinas teve poder de reação, mesmo perdendo para o líder Novorizontino por 2 a 1, na noite de segunda-feira.

“Temos que trabalhar. A equipe mostrou reação, mostrou que pode fazer melhor do que fez no primeiro tempo. Vamos esperar a reapresentação para poder escalar sempre o melhor”, projetou o treinador.

Ele classificou o primeiro tempo como “horrível’. “Fizemos um primeiro tempo fora da curva. Acabamos tomando um gol no começo, um gol que não se pode tomar, uma jogada que tem que decidir, isso atrapalha. O primeiro tempo nosso foi horrível”, declarou.

Com problemas defensivos, Nelsinho Baptista tirou o zagueiro Sérgio Raphael aos 26 minutos do primeiro tempo. “Tiramos o Sérgio porque estava errando muito, não estava concentrado, e o adversário estava vendo essa brecha”, avaliou.

O setor defensivo iniciou com Sérgio Raphael e Joílson. A dupla não poderá ser repetida na próxima rodada, diante do Botafogo, já que Joilson estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo. Mateus Silva e Nilson Júnior são opções. Luis Haquin, que não vem sendo aproveitado, já antecipou sua viagem para se juntar à seleção boliviana, em que é titular.

A boa notícia é que o lateral-esquerdo Gabriel Risso volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. O lateral-direito Igor Inocêncio jogou improvisado no setor, já que Heitor Roca e Jean Carlos estão lesionados.

Com a derrota, a segunda seguida, a Ponte Preta está em 15º lugar, com 32 pontos, mesmo número do Botafogo, próximo adversário, que está em 16º, mas com um jogo atrasado diante do Guarani. O time que abre a zona de rebaixamento é o CRB, com 30 pontos.

O jogo diante do Botafogo, pela 30ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na sequência, a Ponte Preta pega o Ceará, fora de casa, antes do clássico com o Guarani, em casa.