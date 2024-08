Nelsinho Baptista diz que Ponte fez ‘pior jogo’ e comemora volta de dupla contra Operário-PR

“Foi uma das piores partidas que disputamos”. Foi assim que o técnico Nelsinho Baptista traduziu o desempenho da Ponte Preta na derrota para o Amazonas por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena da Amazônia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou a desatenção da equipe em uma partida que poderia ter colocado o clube mais próximo do G-4.

“Tivemos desatenção nos dois gols que tomamos. A Ponte Preta não foi uma equipe compacta, que jogou dentro daquilo que vinha realizando. Talvez a gente tenha sentido um pouco o clima, mas não é motivo para apresentar essa atuação. Jogamos contra um time que tecnicamente não é superior ao nosso, mas infelizmente não conseguimos construir nossa vitória”, afirmou.

Passado o revés, a Ponte Preta seguiu viagem de volta rumo a Campinas, onde inicia a preparação para enfrentar o Operário em duelo marcado para esta sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada. O treinador poderá contar com o volante Castro e o meia Élvis, que cumpriram suspensão pelo acúmulo de cartões.

“Temos dois dias para trabalhar. Vamos fazer o possível para manter a equipe. Contamos com a volta do Castro e do Élvis. Vamos buscar fazer um bom trabalho diante do Operário”, completou.

Apesar de contar com o retorno da dupla, a Ponte Preta não terá o lateral Igor Inocência, que levou o terceiro cartão amarelo. Nelsinho já antecipou e afirmou que dará uma oportunidade a Thomás Luciano.