Esporte NBA volta com vitória dos Warriors e séries invictas de Celtics e Mavericks

Após uma semana, a NBA retomou sua rotina normal nesta quinta-feira. As equipes ganharam folga após o All-Star Weekend, no fim de semana passado, e voltaram com tudo na noite passada. O Golden State Warriors superou o Los Angeles Lakers enquanto o Boston Celtics e o Dallas Mavericks sustentaram suas séries invictas.

Em casa, os Warriors derrotaram os Lakers por 128 a 110, acumulando a nona vitória nos últimos 11 jogos. Stephen Curry liderou os anfitriões com 32 pontos e oito assistências. Do outro lado, os Lakers contaram com 27 pontos e 15 rebotes de Anthony Davis, referência da equipe em mais um jogo sem LeBron James, machucado.

Em momento de reação na temporada regular, os Warriors ocupam o 10º lugar da tabela, já dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem dos playoffs, com 28 vitórias e 26 derrotas. O time está logo abaixo dos Lakers, com retrospecto de 30/27.

Na mesma noite, o Boston Celtics e o Dallas Mavericks alcançaram a sétima vitória consecutiva na temporada. Trata-se da maior série invicta do campeonato no momento. Fora de casa, os Celtics derrotaram o Chicago Bulls por 129 a 112, sob o comando de Derrick White, autor de 28 pontos, e Jayson Tatum, com 25. Pelos Bulls, o destaque foi Nikola Vucevic, responsável por um “double-double” de 22 pontos e 14 rebotes.

Líder isolado da Conferência Leste, o Boston Celtics segue com a melhor campanha do campeonato: 44 vitórias e apenas 12 derrotas. Já os Bulls estão em 9º lugar na mesma tabela, com 26/30.

No Texas, o Dallas Mavericks superou o Phoenix Suns por 123 a 113 em noite inspirada de Luka Doncic, que quase terminou o jogo com um “triple-double”: 41 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Kyrie Irving contribuiu com 29 pontos. Os Suns, sem o machucado Bradley Beal, foram liderados por Devin Booker (35 pontos e oito assistências) e Kevin Durant (23 pontos e seis rebotes).

Apesar da série invicta de sete jogos, os Mavericks ainda lutam para brigar pela liderança. O time ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 33/23. Os Suns vêm logo atrás, no sétimo posto, com o mesmo retrospecto, mas desvantagem nos critérios de desempate.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 129 x 115 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 96 x 110 New York Knicks

Toronto Raptors 121 x 93 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 109 x 116 Orlando Magic

Dallas Mavericks 123 x 113 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 129 x 107 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 112 x 129 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 127 x 105 Houston Rockets

Denver Nuggets 130 x 110 Washington Wizards

Utah Jazz 107 x 115 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 127 x 122 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 128 x 110 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Houston Rockets x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Golden State Warriors x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs