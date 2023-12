NBA suspende Draymond Green por tempo indeterminado após nova agressão

A direção da NBA decidiu suspender por tempo indeterminado o ala-pivô Draymond Green por ter acertado um soco no rosto de Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, em partida disputada na noite de terça-feira. Green se torna, assim, desfalque do Golden State Warriors sem prazo definido para retornar.

A NBA justificou a decisão ao afirmar que a punição levava em consideração o histórico de Green. “Esta definição leva em conta o histórico repetido de atos antidesportivos por parte de Green”, argumentou a entidade. Trata-se da segunda suspensão do jogador dos Warriors nesta temporada, que começou em outubro.

A punição tem efeito imediato. E, de acordo com Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações da NBA, Green terá que cumprir algumas tarefas para poder retornar à quadra. “Ele será obrigado a atingir algumas condições na liga e na sua equipe antes de retornar aos jogos”, afirmou o dirigente, sem revelar o que será exigido do atleta.

O novo episódio de violência envolvendo Green aconteceu no terceiro quarto da partida, quando Nurkic marcava o jgoador dos Warriors, que se preparava para receber um passe. O jogador dos Warriors, na tentativa de se desvencilhar do adversário, girou rapidamente o corpo e acertou um soco no rosto do rival, que foi ao chão. Green foi expulso de quadra logo em seguida.

Foi a 18ª expulsão de Green em sua trajetória na NBA, sendo o recorde entre os jogadores que ainda estão na ativa. Somente nesta temporada, que começou em outubro, ele foi excluído de quadra pela terceira vez.

Como aconteceu da última vez, Green pediu desculpas publicamente a Nurkic. “Ele estava agarrando meu quadril e eu estava me movendo para tentando fazer com que os árbitros vissem a falta, fazendo contato com ele. Como você sabe, não sou de pedir desculpas por coisas que queria fazer, mas peço desculpas a Jusuf porque não tinha intenção de bater nele”, afirmou o jogador dos Warriors.