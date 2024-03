Esporte Náutico x Sport tem briga com a PM e duas invasões do mesmo torcedor no gramado

O primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, neste sábado, foi marcado por cenas lamentáveis e algumas delas, no mínimo, inusitadas. Durante a partida, que contou apenas com a presença da torcida mandante e foi vencida pelo clube rubro-negro por 2 a 0, no estádio dos Aflitos, no Recife, foi registrado um confronto entre um grupo de torcedores do próprio time alvirrubro.

A confusão aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo. Na tentativa de intervir no episódio, policiais militares acabaram entrando em confronto com os torcedores do Náutico, que já perdia o jogo. Os agentes usaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e cassetetes para dispersar os envolvidos na situação.

Em seguida, aos 37 minutos da segunda etapa, um torcedor foi flagrado invadindo o campo e andando tranquilamente de um lado para o outro em meio à realização da partida, que foi paralisada. Ele foi retirado em seguida por agentes da Polícia Militar pernambucana.

No entanto, seis minutos depois, o mesmo torcedor voltou a invadir o campo. Dessa vez, ele tentou abraçar o lateral-direito Danilo Belão, do Náutico, que se afastou imediatamente. Na sequência, se jogou no gramado e foi novamente contido por policiais militares.

Com a vitória por 2 a 0 fora de casa, o Sport vai em vantagem para a segunda partida da decisão, que será realizada no próximo sábado, dia 6 de abril, na Arena de Pernambuco. O clube rubro-negro pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, levará o campeonato. Ao Náutico, por sua vez, resta vencer por uma vantagem de três gols.