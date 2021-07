Náutico vence o Goiás fora, segue invicto e dispara na liderança da Série B

O Náutico é mais líder do que nunca da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time pernambucano visitou o Goiás e venceu por 1 a 0, na Serrinha, em Goiânia (GO), pela décima rodada. O único gol da partida foi marcado por Jean Carlos no segundo tempo.

A vitória mantém o Náutico na liderança isolada, agora com 24 pontos. São quatro pontos a mais que o vice-líder Coritiba, com 20. Assim, o time pernambucano ficará por pelo menos mais uma rodada na primeira posição do campeonato.

Além da liderança isolada, o Náutico segue sendo o único time que ainda não perdeu até agora. São sete vitórias e três empates em dez rodadas. Já o Goiás voltou a perder após quatro jogos sem perder, ficou com os mesmos 16 pontos, mas agora caiu para sexto lugar.

Os dois times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, mas sem muita criatividade.

Os goianos tiveram ligeira superioridade e tiveram a melhor oportunidade de gol aos 22 minutos, quando Bruno Mezenga arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro Jefferson.

Num dos raros momentos em que teve tranquilidade para trocar passes no campo ofensivo, o Náutico colocou o goleiro Tadeu para trabalhar. Aos 35, Jean Carlos cobrou falta, a bola fez curva e forçou o camisa 1 a fazer boa defesa, mandando para escanteio.

No segundo tempo, o Goiás melhorou em campo e pressionou o Náutico de forma bastante intensa durante 20 minutos. Aos 17, Alef Manga foi lançado, driblou o goleiro Jefferson e finalizou para o gol. Porém, o zagueiro Camutanga salvou em cima da linha, evitando o primeiro gol no placar. Um lance incrível na Serrinha.

Só que quem abriu o placar foi o Náutico. Aos 30 minutos, Jean Carlos cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou para ele, que finalizou no canto esquerdo do goleiro Tadeu. A bola ainda tocou na trave antes de parar no fundo das redes, dando números finais ao confronto na capital goiana.

O Goiás volta a campo na quarta-feira para enfrentar o CSA, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Náutico jogará já na segunda-feira, quando receberá a Ponte Preta, às 20 horas, nos Aflitos, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 NÁUTICO

GOIÁS – Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Artur; Breno, Caio (Dieguinho) e Luan Dias (Everton Brito); Dadá Belmonte (Nicolas), Bruno Mezenga e Alef Manga (Vinicius). Técnico: Pintado.

NÁUTICO – Jefferson; Bryan, Yago (Carlão), Camutanga e Rafinha (Breno); Matheus Trindade, Marciel (Giovanny), Rhaldney e Jean Carlos (Matheus Carvalho); Paiva e Vinicius (Iago). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL – Jean Carlos, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

CARTÃO AMARELO – Rafinha (Náutico).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Serrinha, em Goiânia (GO).