Esporte Nauana Silva é 7ª, mas Brasil fica sem medalhas no 2º dia do Grand Slam de Paris de judô

O Brasil beliscou, mas, assim como foi nesta sexta-feira, ficou sem medalhas no segundo dia do Grand Slam de Paris de judô. Neste sábado, o foco estava em Nauana Silva, de apenas 20 anos. Ela disputou a categoria até 63kg, chegou a vencer três embates, mas caiu nas quartas de final e, posteriormente, na repescagem, terminando em sétimo lugar.

Nauana Silva disputou apenas o seu segundo Grand Slam e chegou às quartas de final nas duas oportunidades. Em Abu Dabi, ela terminou em quinto e ficou muito perto novamente de brigar por medalha em Paris. A performance deve render à brasileira posições preciosas no ranking, no entanto, ela ainda não tem pontuação suficiente para chegar à Olimpíada.

Neste sábado, a brasileira, atual de Votuporanga, derrotou a mongol Enkh-Orgil Tsegmid, a italiana Agnese Zucco e a mexicana Prisca Alcaraz, cabeça de chave. No entanto, acabou surpreendida nas quartas de final pela japonesa Kirari Yamaguchi, por ippon. Na repescagem, enfrentou a britânica Lucy Renshall e perdeu por imobilização.

Ainda no segundo dia de Grand Slam, mais seis brasileiros estiveram no tatame e cinco deles foram eliminados nas oitavas de final. Existia uma expectativa alta sobre Guilherme Schimidt, cabeça de chave e quarto do ranking mundial na categoria até 81kg. Ele estreou na segunda rodada e derrotou o uzbeque Muso Sobirov. Na fase seguinte, perdeu para o russo Timur Arbuzov, por waza-ari.

Na categoria até 73kg, Gabriel Falcão foi eliminado pelo georgiano Giorgi Chikhelidze, por ippon. Já Vinicius Ardina caiu para o kosovar Dardan Cena, por shidos. Entre as mulheres, Luana Carvalho perdeu para a japonesa-espanhola Ai Tsunoda, por ippon, enquanto Ellen Froner foi derrotada pela alemã Giovanna Scoccimarro, também por ippon. Ambos lutaram na categoria até 70kg.

Uma das principais atletas do Brasil na categoria até 63kg, Ketleyn Quadros foi eliminada na estreia pela vice-campeã mundial, a eslovena Andreja Leski.

Neste domingo, no terceiro dia de Grand Slam de Paris, mais cinco brasileiros estarão em ação, dentre eles, Rafael Silva, o Baby, na categoria acima de 100kg. Os demais atletas são: Leonardo Gonçalves e Rafael Buzacarini, até 100kg, Rafael Macedo, até 90kg, e Karol Gimenes, até 78kg.