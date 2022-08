Nathan se apresenta ao Santos e revela sonho de defender o clube: ‘É um honra’

O lateral-direito Nathan se apresentou ao Santos neste sábado para realizar avaliações médicas e conhecer o CT Rei Pelé. Nova contratação do clube santista, o jogador estava no Boavista, de Portugal, e afirmou que atuar no Santos sempre foi um sonho. Nathan explicou os motivos que o fizeram optar pelo alvinegro praiano após receber outras propostas do Brasil e também da Europa.

“Felicidade é enorme, nem tem como expressar agora. Estou muito feliz de estar aqui. Nós sabemos que é um clube com uma história muito linda, um gigante. Agora estou fazendo parte e vou fazer meu máximo para poder ajudar. Estou ansioso para entrar em campo já”, afirmou Nathan durante a apresentação ao novo clube.

“Jogar no Santos é meu sonho, não esperava que fosse acontecer agora. Fiquei muito motivado quando soube do interesse e vi o projeto que me apresentaram. É uma honra estar aqui e agora me sinto um menino da Vila”, completou o reforço santista.

O atleta assinou contrato com o Santos até dezembro de 2026. Nathan Santos deve realizar seu primeiro treinamento com os novos companheiros já neste domingo, antes da delegação viajar ao Paraná para enfrentar o Coritiba. O jovem de 20 anos também estava nos planos do Athletico-PR, que recuou nas negociações após falta de acordo na parte financeira com o Boavista. Pelo clube português na temporada, foram 33 partidas, um gol e duas assistências.

Nathan Santos é uma aposta alta da diretoria. O contrato de longo prazo dá confiança ao jogador revelado pelo Vasco. Apesar da pouca idade, ele chega com status de titular. Auro e Madson estão com contrato terminando no fim do ano e o clube já sinalizou que não pretende oferecer uma renovação.

O Santos ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O time alvinegro visita o Coritiba, 15º colocado, no estádio Couto Pereira, às 20h deste domingo. O clube comandado por Lisca vem de dois empates no torneio contra Fortaleza e Fluminense.