Natasha Ferreira e Larissa Pimenta faturam bronze em Grand Slam de judô

As judocas brasileiras Natasha Ferreira e Larissa Pimenta conquistaram a medalha de bronze no Grand Slam de Tel-Aviv, em Israel, nesta quinta-feira. Já a bicampeã mundial Rafaela Silva foi derrotada na disputa do terceiro lugar e ficou fora do pódio na categoria até 57kg.

A primeira medalha brasileira do dia veio com Natasha Ferreira. A judoca da categoria até 48kg conquistou seu primeiro pódio no Circuito Mundial de Judô ao vencer a americana Maria Celia Laborde por ippon. “Estou muito feliz pela minha medalha, é a minha primeira, é muito importante para mim. Passei 28 dias treinando e competindo pela Europa e é muito legal encerrar essa sequência de viagens com uma medalha”, celebrou a brasileira.

Natasha iniciou sua trajetória em Tel-Aviv com uma vitória por ippon sobre a italiana Francesca Milani, atual número 4 do mundo. Na sequência, pelas quartas de final, eliminou a espanhola Laura Martinez Abelenda. Mas, na semifinal, caiu diante da local Tamar Malca por punições.

O outro bronze brasileiro desta quinta veio com Larissa Pimenta, na categoria até 52kg. Ela superou a alemã Masha Ballhaus por ippon. Na estreia, ela havia derrotado a local Paz Kafri. Nas quartas, foi projetada pela italiana Odette Giuffrida e precisou disputar a repescagem, quando superou a polonesa Aleksandra Kaleta por waza-ari.

O Brasil chegou perto de um terceiro bronze nesta quinta. A favorita Rafaela Silva chegou ao “golden score” com a local Timna Nelson-Levy, mas foi batida por acúmulo de punições. Em sua trajetória na categoria até 57kg, a bicampeã mundial despachou a polonesa Arleta Podolak na estreia. Em seguida, bateu a ucraniana Anastasiia Chyzhevska, pelas oitavas de final.

Nas quartas, ela derrotou a belga Mina Libeer. No entanto, caiu diante da canadense Jessica Klimkait nas semifinais, também nas punições.

OUTROS RESULTADOS

Entre os demais brasileiros que subiram ao tatame nesta quinta, Matheus Takaki (até 60kg) estreou com vitória, mas foi eliminado na luta seguinte. Na categoria acima, até 66kg, Gabriel Genro fez caminho semelhante, com uma vitória e uma derrota.

No feminino, Maria Taba venceu apenas uma na categoria até 52kg. Jéssica Pereira (até 57kg) alcançou as oitavas de final, quando foi batida pela canadense Christa Deguchi, atual número 1 do mundo.