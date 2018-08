Seletiva para Mundial, José Finkel tem duelo de gerações

O Troféu José Finkel terá início nesta sexta-feira, no Pinheiros, em São Paulo, com novidades. Pela primeira vez, a segunda maior competição da natação brasileira será a única seletiva para o Mundial de Piscina Curta (25 metros), a ser disputado de Hangzhou, na China, em dezembro. Além disso, o torneio vai escancarar o duelo de gerações na seleção brasileira, em uma prévia do que será a futura briga por vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Maior nadador da história do País, Cesar Cielo voltará a competir após ficar de fora do Pan-Pacífico. E terá trabalho para superar os representantes da nova geração. O astro de 31 anos vai encarar jovens como Pedro Spajari (21 anos), Gabriel Santos (22) e Marco Antonio Ferreira (20), um trio que já registrou tempos melhores do que Cielo nos 100 metros livre nesta temporada.

Spajari vem sendo um dos destaques do Pinheiros e da seleção. É dele o terceiro melhor tempo dos 100m livre da temporada (47s95). Ele também superou Cielo neste ano nos 50m livre, prova que é a especialidade do recordista mundial. O nadador não correspondeu às expectativas nas disputas individuais no Pan-Pacífico, mas brilhou no revezamento 4x100m livre, em que faturou o ouro.

Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA

“A expectativa só aumentou depois do resultado incrível que tivemos no revezamento”, admite Spajari, que nadará os 50m, 100 m e 200m livre na piscina de 25 metros do Pinheiros no José Finkel. Surpreso com os resultados deste ano, ele já avisou que não pretende deixar a seleção tão cedo. “Agora que eu entrei na seleção, não quero mais sair. Quero entrar em todas as equipes que tiver, vou treinar muito e brigar para levar o meu nome para o mundo todo.”

Para tanto, Spajari e seus jovens companheiros terão que superar medalhões como Cielo. Competindo em casa, o recordista dos 50m e 100m livre visa desempenho discreto. Não estará no borboleta e nem no costas, como fez no Maria Lenk, o Troféu Brasil da natação. “A minha ideia é nadar os revezamentos com o Brasil e tentar vaga nos 50m livre. A prova dos 100m, a princípio, só vou pelo revezamento.”

Nas piscinas do Pinheiros, em um breve treino que o Estado acompanhou nesta quinta-feira, Cielo dividia as atenções com Spajari e Gabriel Santos, seus amigos e novos rivais. No José Finkel, eles serão parceiros no poderoso revezamento do time da casa, mas também adversários nas provas individuais.

Enquanto não decide sobre o seu futuro, o campeão olímpico em Pequim-2008 ajuda no crescimento dos jovens nadadores. “Aprendo muita coisa com ele. Ele não está ali só para fazer o dele, está ali para nos ajudar também”, diz Spajari.

“O Cesão é muito técnico e tenta passar um pouco disso para a gente. É muito bom estar do lado de um cara tão experiente”. E descarta qualquer rixa entre as duas gerações. “No dia a dia tem a hora do tiro, na piscina, e tem a hora da brincadeira. Um sempre ajuda o outro, é amizade pura”, revela.

Cielo terá a companhia de outros veteranos na piscina, como Nicholas Santos, de 38 anos, e Felipe França, de 31. Ambos são donos de medalhas em Mundiais de piscina curta e longa. “Os medalhões só vão entrar no Mundial se ganharem da molecada”, avisa Renato Cordani, diretor-geral de esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

A entidade pretende levar 20 nadadores para o Mundial de Hangzhou, número superior aos 14 que foram à última edição do evento, há dois anos, apesar das restrições orçamentárias. A CBDA segue com contas bloqueadas na Justiça em razão de investigação de corrupção na gestão anterior.

VOLTA DE ETIENE – Bicampeã mundial nos 50m costas em piscina curta, Etiene Medeiros fará seu retorno às grandes competições neste fim de semana. Recuperada de cirurgia no ombro, ela quase fez seu retorno no Maria Lenk, em abril. Mas, ainda sem estar 100%, voltou às competições no Campeonato Paulista. Depois, disputou dois torneios na Europa.

No José Finkel, ela voltará a competir em alto nível em solo nacional. “Encarei o Campeonato Paulista e os torneios da Europa como um processo de construção, para ver como eu estava, se estava 100%. Agora estou realmente esperando fazer o melhor”, projetou a atleta, que também nadará os 100m costas e os 50m livre na piscina curta do Pinheiros.