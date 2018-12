Secretaria de Esportes realiza Festival de Natação no Centro Cívico

Foto: Maria Eduarda Gazzetta - Divulgação.JPG

Neste sábado (8), a partir das 8 horas, a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude realiza o Festival de Natação 2018, no Centro Cívico – Complexo Esportivo Mílton Fenley Azenha, com a presença de 280 alunos das escolinhas, do time de natação de Americana, dos técnicos e professores da secretaria e familiares das crianças e jovens que treinaram neste ano a modalidade oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Americana. As aulas para crianças e jovens da base, que passam pela inicialização e aperfeiçoamento, são realizadas no Centro Cívico e na Praça de Esporte Marco Antônio Gobbo. Já a equipe de Americana treina exclusivamente na piscina do Centro Cívico.

O objetivo do Festival é interagir e incentivar os alunos no esporte e encontrar novos talentos para fazer parte da equipe que representa a cidade. “Será também uma oportunidade para os alunos apresentarem aos pais tudo que foi aprendido durante o ano e promover uma interação entre todos. Será uma manhã agradável com gincana e sorteio de brindes”, disse o professor Carlos Castro.

“A natação é bastante procurada na secretaria, tivemos quase 300 alunos neste ano. Pensando em apoiar e valorizar o esporte, instalamos iluminação na piscina do bairro São Pedro e agora os treinos poderão ser feitos à noite. O Festival será aberto à população e quem sabe seu filho não se interessa pelo esporte ao assistir as apresentações”, falou o secretário de Esportes, Ricardo Hetzl.

A equipe técnica do time de Americana é formada por Mariana e Fabio Cremonez, e o quadro de professores da Secretaria de Esportes, por Carlos Castro, Daniela Von Ha, Aldemir Toso e Anabel Moreira. Mais informações sobre as aulas de natação podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406-6111.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.