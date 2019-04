Nos 100 metros, Murilo Sartori retorna à piscina

Foto: Matheus Paiva - SSPress - CBDA

Depois da quinta colocação nos 200 metros livre, o americanense Murilo Sartori, de 16 anos, volta nesta quinta-feira à disputa do Troféu Maria Lenk, o principal torneio de natação do País, no Rio de Janeiro. Seu novo desafio é os 100 m livre.

A prova dos 200 m aconteceu na terça-feira, na abertura da competição. O americanense fez os tempos de 1min48s01, nas eliminatórias, e 1min47s75, na final. “Gostei muito da prova. Acho que eu executei bem o que eu treinei”, comentou o atleta da equipe Natação Americana, em entrevista ao LIBERAL nesta quarta.

O desempenho deixou Murilo virtualmente classificado para o Mundial Júnior. O campeonato será em Budapeste, na Hungria, em agosto. “Saio daqui muito feliz por essa melhor marca minha e ainda mais feliz por estar de novo na seleção que vai representar o Brasil no Mundial Júnior”, disse o nadador, que já havia representado o País nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, e no Sul-Americano Juvenil, em 2017.

AVALIAÇÃO. Comentarista dos canais SporTV e jornalista especializado na modalidade, Alexandre Pussieldi, o Coach Alex, apontou Murilo como o “principal” destaque do primeiro dia do Troféu Maria Lenk.

Alex ressaltou a evolução do americanense, que conquistou o melhor resultado entre os atletas de até 18 anos. O jovem também bateu o recorde pessoal nos 200 m, que era 1min48s91.

“Ele melhorou o tempo dele nas eliminatórias, melhorou o tempo dele na final. É um garoto que está em plena ascensão, crescendo bastante”, afirmou o especialista. Ele observou ainda que, na final dos 200 m, Murilo foi o mais rápido dos últimos 100m, com o tempo de 54min40. “A vantagem do Murilo é a capacidade aeróbica dele”.

A eliminatória dos 100 m está prevista para as 10h24. Caso avance à final, o americanense retorna para a piscina às 18h26. A TV CBDA transmite ao vivo a competição.