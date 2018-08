Nicholas Santos obtém índice para o Mundial nos 50m borboleta no Finkel

Após seis nadadores conquistarem índices para o Mundial de Piscina Curta (25 metros) no último domingo no Troféu José Finkel, a competição prosseguiu nesta segunda-feira com a disputa das eliminatórias do quarto dia de provas. E Nicholas Santos, da Unisanta, foi o mais rápido nos 50 metros borboleta, obtendo o índice ao cravar o tempo de 22s22.

A marca exigida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos era de 22s53, o que significa que Nicholas foi 0s31 mais rápido nas eliminatórias. E quem mais se aproximou do veterano, de 38 anos, foi Vinicius Lanza, com 23s04. Já Bruna Caroline Lemos Rocha, do Minas, cravou 26s10, sendo a mais rápida entre as mulheres.

Também nesta segunda-feira, Manuella Lyrio, do Pinheiros, foi a mais rápida nos 200m livre, com a marca de 1min57s15, enquanto Breno Correia, seu colega de clube, liderou a disputa masculina em 1min45s47.

Nas eliminatórias dos 100m costas, Gabriel Fantoni, do Minas, liderou a disputa masculina em 51s20, enquanto Andrea Berrino, da Unisanta, cravou a marca de 59s60 no evento feminino.

Na disputa dos 400m medley, os nadadores do Corinthians foram os melhores, sendo que Brandonn Almeida liderou com 4min13s24. Já Maria Eduarda Sumida liderou as eliminatórias da disputa feminina, com a marca de 4min44s94.

As finais destas provas serão realizadas ainda nesta segunda-feira no Pinheiros, em São Paulo.