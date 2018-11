Nadadores da região vão disputar maratona de 22km

Dois nadadores da RPT (Região do Polo Têxtil) disputarão uma maratona aquática em revezamento de 22km, entre Caraguatatuba e Ilha Bela, neste sábado. Os atletas são Daniel Biagio, de Americana, e Soraya Agostini Teizen, de Santa Bárbara d’Oeste. Os dois vão compor a mesma equipe, a Potenza Swimm Team, que conta com outros dois competidores de São Paulo. O quarteto se reveza a cada meia hora de disputa.

“O intuito nosso não é ganhar medalha, não é chegar entre os primeiros, mas, sim, concluir a prova com segurança e sem nenhuma lesão e chegar o mais próximo possível que a gente conseguir”, disse Biagio, que tem 36 anos. Foto: Facebook / Reprodução

Essa será a primeira experiência do atleta em uma ultramaratona aquática. “Vamos aprender com o pessoal com mais conhecimento, bagagem e quilometragem de ultramaratona”.

Soraya, por outro lado, já tem um histórico de participações em eventos como esse. Ela marca presença em provas marítimas desde novembro de 2015. “Na primeira vez que fui nadar, acabei me apaixonando por nadar no mar”, comentou.

No ano passado, a nadadora de 48 anos também esteve na travessia de Caraguatatuba a Ilha Bela e conseguiu completar o percurso mesmo com uma irritação no olho. “Mesmo assim, não abandonei a equipe”, declarou a atleta, a única remanescente de 2017.

Desta vez, Soraya precisará superar outro problema. Ela contou, nesta quarta-feira, que está em repouso por conta de uma fisgada na coluna. “Estou de molho para ver se fico boa e consigo fazer essa prova”, comentou.