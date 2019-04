Murilo Sartori termina em 14º nos 100 metros

Foto: Matheus Paiva - SSPRESS - CBDA

O americanense Murilo Sartori, de 16 anos, ficou com a 14ª colocação nos 100 metros livre do Troféu Maria Lenk, o principal torneio de natação do País. A prova aconteceu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Nas eliminatórias, ele atingiu a marca de 49s78 e conseguiu uma vaga na final B, que reúne os detentores do nono ao 16º melhor tempo. Na decisão, Murilo completou a prova em 50s06.

O americanense já havia conquistado a quinta posição nos 200 metros livre, na última terça. O resultado o deixou virtualmente classificado para o Mundial Júnior, marcado para agosto, em Budapeste, na Hungria.

Nesta sexta-feira, outro atleta da equipe Natação Americana cai na piscina: Vitor Ballan Sega, nos 1.500 m livre. O grupo também conta com a participação de Gabriela Maria Alves Carvalho, Fabio Santi e Julio Cesar Covolam.

A Natação Americana aparece em 11º lugar na classificação por equipes, com 37 pontos. O campeonato se estende até este domingo, quando Murilo vai participar dos 400 metros, prova em que ele detém o recorde brasileiro nas categorias Infantil e Juvenil.